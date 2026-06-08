Mercato - OM : Une folie à 100M€ se prépare pour Mason Greenwood ?

Axel Cornic

Deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United, Mason Greenwood devrait quitter l’Olympique de Marseille. La presse italienne s’emballe depuis quelques semaines au sujet d’un transfert vers l’AS Roma, où l’entraineur Gian Piero Gasperini aurait lui-même réclamé la signature de l’ailier de 24 ans.

Ça sent la fin. S’il a annoncé vouloir poursuivre l’aventure à Marseille, Mason Greenwood a des grandes chances de partir lors de ce mercato estival. L’OM a besoin de vendre et la star anglaise pourrait rapporter près de 50M€ dans les caisses du club, même si une partie de cette somme sera reversée à Manchester United.

Greenwood vers la Roma ? Sa prochaine destination pourrait déjà être connue, puisque la presse italienne évoque depuis plusieurs semaines un intérêt prononcé de l’AS Roma. Après la qualification en Ligue des Champions acquise à la dernière journée de Serie A, l’entraineur Gian Piero Gasperini aurait réclamé la signature d’un gros nom et Greenwood serait tout en haut de sa short-list. L’OM réclamerait près de 50M€ pour le laisser filer, mais les Giallorossi viseraient plutôt un transfert autour des 40M€ hors bonus à en croire les dernières indiscrétions.