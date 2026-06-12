«Dans 15 ans, on s'en rappellera encore» : Ousmane Dembélé prend rendez-vous avec les supporters du PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a près de deux semaines, le Paris Saint-Germain conservait son titre de champion d'Europe. Ce qu'à part le Real Madrid, personne n'est parvenu à faire en Ligue des champions depuis le début du siècle. Invité à s'exprimer sur la performance du PSG en C1, Ousmane Dembélé s'est attardé sur le sacre de 2025 qui va traverser les années selon lui.

Le Paris Saint-Germain aura dû attendre son 55ème anniversaire pour que le voeu des dirigeants qataris depuis le rachat du club en 2011 et ceux des fervents supporters du club parisien puisse se réaliser. Le 31 mai 2025, le PSG s'asseyait sur le toit de l'Europe grâce à sa performance historique en finale de Ligue des champions face à l'Inter (5-0). Un succès qui en a appelé un autre cette saison, cette fois-ci contre Arsenal le 30 mai dernier (1-1 puis 4-3 aux tirs au but).

La Ligue des champions 2025, Ousmane Dembélé a fait une promesse à Ninho. Ousmane Dembélé estime être parvenu à marquer toute une génération de supporters du PSG avec l'année 2025 : un Trophée des champions, une Coupe de France, la Ligue 1, la Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale, rien que ça. Pendant un entretien commun avec le rappeur Ninho pour Billboard, le numéro 10 du Paris Saint-Germain a fait un pari sur la manière dont ce sacre en C1 va perdurer dans la mémoire collective des fans du PSG pendant plus d'une décennie, au moins.