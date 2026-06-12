«Dans 15 ans, on s'en rappellera encore» : Ousmane Dembélé prend rendez-vous avec les supporters du PSG

Il y a près de deux semaines, le Paris Saint-Germain conservait son titre de champion d'Europe. Ce qu'à part le Real Madrid, personne n'est parvenu à faire en Ligue des champions depuis le début du siècle. Invité à s'exprimer sur la performance du PSG en C1, Ousmane Dembélé s'est attardé sur le sacre de 2025 qui va traverser les années selon lui.
Le Paris Saint-Germain aura dû attendre son 55ème anniversaire pour que le voeu des dirigeants qataris depuis le rachat du club en 2011 et ceux des fervents supporters du club parisien puisse se réaliser. Le 31 mai 2025, le PSG s'asseyait sur le toit de l'Europe grâce à sa performance historique en finale de Ligue des champions face à l'Inter (5-0). Un succès qui en a appelé un autre cette saison, cette fois-ci contre Arsenal le 30 mai dernier (1-1 puis 4-3 aux tirs au but).
La Ligue des champions 2025, Ousmane Dembélé a fait une promesse à Ninho.
Ousmane Dembélé estime être parvenu à marquer toute une génération de supporters du PSG avec l'année 2025 : un Trophée des champions, une Coupe de France, la Ligue 1, la Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale, rien que ça. Pendant un entretien commun avec le rappeur Ninho pour Billboard, le numéro 10 du Paris Saint-Germain a fait un pari sur la manière dont ce sacre en C1 va perdurer dans la mémoire collective des fans du PSG pendant plus d'une décennie, au moins.
«Les supporters du Paris Saint-Germain vont toujours s'en rappeler»
« En tant que footballeur, tu veux qu'après ta carrière les plus jeunes se rappellent de toi en bien, comme quelqu'un qui a mis des buts, qui a remporté des trophées, qui t'a vraiment procuré des émotions. Je pense que l'année 2025, d'ici 10, 15 ans, les supporters du Paris Saint-Germain vont toujours s'en rappeler ». a confié Ousmane Dembélé à Billboard dans le cadre de leur partenariat commercial avec Adidas et du début de la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.