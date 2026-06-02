PSG/Arsenal : On sait ce que Marquinhos a dit à Gabriel après son tir au but raté !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain l’a fait. La deuxième étoile a été brodée sur la tunique rouge et bleu du PSG grâce à son succès samedi soir contre Arsenal en finale de Ligue des champions (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). Une défaite des Gunners au terme d’une séance où Eberechi Eze et Gabriel Magalhaes ont manqué la cible. Le défenseur d’Arsenal et du Brésil a été immédiatement réconforté par Marquinhos, son adversaire du soir. Un comédien a décrypté l’échange.

Au bout du suspense, après 120 minutes de bataille entre les deux équipes, le PSG a été sacré champion d’Europe pour la deuxième fois d’affilée. C’est lors de la traditionnelle et parfois cruelle séance de tirs au but que la décision a été faite entre le Paris Saint-Germain et Arsenal à la Puskas Arena de Budapest (1-1 puis 4-3). Côté parisien, seul Nuno Mendes a vu sa tentative être repoussée par David Raya. Les autres tireurs ont tous transformé leur tir au but. Du côté des Gunners, Eberechi Eze a vu sa frappe fuir le cadre lorsque Gabriel Magalhaes a tiré au-dessus lors de la cinquième tentative d’Arsenal.

«Reste fort, tu as fait une p*tain de saison» Résultat, les joueurs du Paris Saint-Germain ont immédiatement exulté et se sont rués vers Matvey Safonov, portier du club de la capitale. Tous, à l’exception de Marquinhos qui a fait un stop pour réconforter son malheureux coéquipier en sélection brésilienne sur cette séance de tirs au but. Des images qui ont fait le tour de la toile et qui montrent à quel point le capitaine du PSG est une personne bienveillante, même dans un moment d’euphorie pure pour lui et son équipe. Sa première pensée a été d’aller apporter son soutien à un adversaire. Un spécialiste de doublage, le comédien Gustavo Machado, a lu sur les lèvres de Marquinhos dans l’optique de communiquer le discours qu’il a tenu au défenseur d’Arsenal pour Globo Esporte. « Reste fort, tu as fait une p*tain de saison ».