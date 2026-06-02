Kolo Muani a hâte de quitter le PSG, il a déjà choisi son prochain club

Amadou Diawara

Prêté à Tottenham cette saison, Randal Kolo Muani va revenir au PSG cet été. Toutefois, l'attaquant français de 27 ans ne va pas faire long feu à Paris. D'après la presse italienne, Randal Kolo Muani voudrait retrouver la Juventus lors du prochain mercato estival. D'ailleurs, les Bianconeri auraient déjà lancé les négociations avec le PSG.

Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a cassé sa tirelire pour s'attacher les services de Randal Kolo Muani. En effet, les hautes sphères parisiennes ont formulé une offre d'environ 95M€ pour faire plier la direction de l'Eintracht Francfort. Toutefois, Randal Kolo Muani n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire en puissance au PSG.

Kolo Muani veut retourner à la Juventus A la peine au PSG, Randal Kolo Muani est devenu indésirable au cours de la saison 2024-2025. Poussé vers la sortie lors du mercato hivernal de cet exercice là, l'attaquant de 27 ans a rejoint la Juventus sous la forme d'un prêt, et ce, pour une durée de six mois. De retour à Paris lors de l'été 2025, Randal Kolo Muani aurait pu retrouver la Vieille Dame. Toutefois, aucun accord n'a été trouvé entre le PSG et la Juve. Finalement, Randal Kolo Muani a rejoint Tottenham.