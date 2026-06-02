Kolo Muani a hâte de quitter le PSG, il a déjà choisi son prochain club

Prêté à Tottenham cette saison, Randal Kolo Muani va revenir au PSG cet été. Toutefois, l'attaquant français de 27 ans ne va pas faire long feu à Paris. D'après la presse italienne, Randal Kolo Muani voudrait retrouver la Juventus lors du prochain mercato estival. D'ailleurs, les Bianconeri auraient déjà lancé les négociations avec le PSG.
Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a cassé sa tirelire pour s'attacher les services de Randal Kolo Muani. En effet, les hautes sphères parisiennes ont formulé une offre d'environ 95M€ pour faire plier la direction de l'Eintracht Francfort. Toutefois, Randal Kolo Muani n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire en puissance au PSG.
Kolo Muani veut retourner à la Juventus
A la peine au PSG, Randal Kolo Muani est devenu indésirable au cours de la saison 2024-2025. Poussé vers la sortie lors du mercato hivernal de cet exercice là, l'attaquant de 27 ans a rejoint la Juventus sous la forme d'un prêt, et ce, pour une durée de six mois. De retour à Paris lors de l'été 2025, Randal Kolo Muani aurait pu retrouver la Vieille Dame. Toutefois, aucun accord n'a été trouvé entre le PSG et la Juve. Finalement, Randal Kolo Muani a rejoint Tottenham.
Transfert de Kolo Muani : La Juventus négocie avec le PSG
Après une saison à Tottenham, sous la forme d'un prêt sec, Randal Kolo Muani va retrouver le PSG cet été. Toutefois, il ne fait toujours pas partie des plans de Luis Enrique. Par conséquent, Randal Kolo Muani devrait une nouvelle fois changer de club. Et sa prochaine destination serait toute trouvée. D'après Il Corriere dello Sport, l'international français aurait déjà choisi son futur club. En effet, Randal Kolo Muani veut retourner à la Juventus. D'ailleurs, il aurait hâte de retrouver le club italien. De son côté, la Vieille Dame aurait lancé les négociations avec le PSG. Comme révélé par le média transalpin, les Bianconeri voudraient conclure l'affaire pour 35M€ maximum.