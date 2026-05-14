Coupe du monde : L'équipe de France sans Kolo Muani, Deschamps s'explique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une dernière danse avec l'équipe de France avant de passer le témoin à Zinedine Zidane ? Didier Deschamps devrait indirectement lui remettre les clés du camion une fois la Coupe du monde terminée sur le sol américain. Une compétition à laquelle Randal Kolo Muani ne prendra pas part comme l'atteste la liste rendue publique par Deschamps au journal de 20 heures de TF1.

Une septième et dernière compétition pour Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Du 11 juin au 19 juillet prochain, la Coupe du monde reprendra ses droits et le coach des Bleus en poste depuis la fin de l'Euro 2012. Ce sera l'occasion pour DD d'éventuellement broder une troisième étoile de champion du monde sur le maillot tricolore après celle de 1998 comme capitaine puis 2018 comme sélectionneur.

«Je ne peux pas tous les mettre» Pour son dernier Mondial dans le costume de sélectionneur, Didier Deschamps n'a pas convoqué pour cette compétition un homme de confiance qui était le sien depuis la dernière Coupe du monde : Randal Kolo Muani. C'était l'une des grosses informations entourant cete liste de Deschamps qui circulait ce jeudi. Elle a été confirmée sur le plateau de TF1 par le sélectionneur pendant le Journal Télévisé de 20 heures du journaliste Gilles Boulleau. « L'attaque de l'équipe de France ? C'est toujours difficile de choisir, mais vous savez que les autres grandes équipes nationales ont aussi de très bons attaquants. Mais je ne peux pas tous les mettre ».