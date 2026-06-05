Mercato - Ça va bouger au PSG : Quatre départs annoncés par un journaliste ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato estival s’annonce d’ores et déjà mouvementé pour le PSG, et notamment dans le sens des départs. Plusieurs éléments peinent à obtenir du temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique et semble donc bien partis pour changer d’air cet été, et le journaliste Abdellah Boulma évoque notamment quatre profils bien précis dans l’effectif du PSG.

Après avoir réalisé son fameux back to back en remportant une seconde Ligue des Champions consécutive, le PSG aborde désormais sereinement la période de mercato estival. Il faut visiblement s’attendre à quelques ajustements au sein de l’effectif de Luis Enrique dans les semaines à venir, et notamment en ce qui concerne le secteur offensif. Le journaliste Abdellah Boulma a fait le point à ce sujet via un post sur son compte X, et évoque notamment quatre prétendants au départ cet été au PSG.

Ramos, Lee, Mbaye et Chevalier out ? « Gonçalo Ramos devrait quitter le PSG cet été. Plusieurs clubs ont déjà pris des renseignements, dont l’Atlético de Madrid. Parmi les dossiers à suivre côté départs figurent également Kang-In Lee et Mbaye. La situation de Lucas Chevalier reste quant à elle ouverte… », indique Abdellah Boulma sur les potentiels partants du côté du PSG.