Mercato - Ça va bouger au PSG : Quatre départs annoncés par un journaliste ?

Le mercato estival s’annonce d’ores et déjà mouvementé pour le PSG, et notamment dans le sens des départs. Plusieurs éléments peinent à obtenir du temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique et semble donc bien partis pour changer d’air cet été, et le journaliste Abdellah Boulma évoque notamment quatre profils bien précis dans l’effectif du PSG.
Après avoir réalisé son fameux back to back en remportant une seconde Ligue des Champions consécutive, le PSG aborde désormais sereinement la période de mercato estival. Il faut visiblement s’attendre à quelques ajustements au sein de l’effectif de Luis Enrique dans les semaines à venir, et notamment en ce qui concerne le secteur offensif. Le journaliste Abdellah Boulma a fait le point à ce sujet via un post sur son compte X, et évoque notamment quatre prétendants au départ cet été au PSG.
Ramos, Lee, Mbaye et Chevalier out ?
« Gonçalo Ramos devrait quitter le PSG cet été. Plusieurs clubs ont déjà pris des renseignements, dont l’Atlético de Madrid. Parmi les dossiers à suivre côté départs figurent également Kang-In Lee et Mbaye. La situation de Lucas Chevalier reste quant à elle ouverte… », indique Abdellah Boulma sur les potentiels partants du côté du PSG.
Un danger avec Zaïre-Emery également ?
De son côté, Benoit Trémoulinas n’exclut pas une surprise cet été au PSG en ce qui concerne Warren Zaïre-Emery : « Zaïre-Emery, attention, il a été le dindon de la farce pour la finale de la Ligue des champions. Ruiz revient, très bien c'est un choix tactique et il a été plutôt bien fait et on le comprend. Mais c'est vrai que le petit progresse énormément et si l'année prochaine encore une fois, il est le 12e ou 13e homme, peut-être qu'à la fin de la saison prochaine, il se posera la question de se dire : "est-ce que je vais dans un club où je suis titulaire ?" (...) Si ça continue, il pourrait envisager de partir », a confié l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux au micro de La Chaine L’EQUIPE.