Signature annulée au PSG : Après des semaines de réflexion, Luis Campos n’en veut plus !

Son agent en était pourtant sûr à « 95 % ». Cependant, il n’y a aucune certitude dans le football et particulièrement dans le monde des transferts. A quelques jours de l’ouverture du mercato estival (15 juin-1er septembre), Luis Campos aurait fait machine arrière sur le dossier Alexeï Batrakov bien qu’il fut avancé. La piste menant au milieu offensif russe de 20 a été abandonnée d’après Le Parisien.
Il y a deux ans, le Paris Saint-Germain lançait son mercato estival avec la signature de Matvey Safonov. Le gardien russe quittait Krasnodar pour intégrer l’effectif entraîné par Luis Enrique. Se pourrait-il que deux ans plus tard Luis Campos refasse le coup en recrutant un compatriote de Safonov ? L’agent du principal concerné en était persuadé il y a peu.
«À 95 %, Batrakov va rejoindre Paris»
Représentant d’Alexeï Batrakov, Dmitry Cheltsov vendait dernièrement la mèche à Europeen Review concernant la signature du milieu offensif qui fêtera son 21ème anniversaire le 9 juin prochain. « À 95 %, Batrakov va rejoindre Paris. Les dirigeants du PSG et du Lokomotiv ont déjà eu environ… plus de dix échanges téléphoniques. La semaine prochaine, Campos se rendra à Moscou pour tenter de conclure l’affaire. À présent, pour empêcher cette transaction, il faudrait qu’il se passe… enfin, un cas de force majeure. Le montant du transfert s’élèvera à 25 millions d’euros et son salaire sera d’environ 5 à 6 millions d’euros. Ça se fera dans deux semaines ».
Des semaines de supervision pour finalement décider de ne pas aller au bout du processus de recrutement
Coup de théâtre dans le feuilleton Batrakov. Certes, le joueur du Lokomotiv Moscou a fait l’objet de multiples supervisions de la part de Luis Campos. Toutefois, le conseiller football du Paris Saint-Germain aurait pris une décision finale le concernant. Selon Le Parisien, Alexeï Batrakov n’arborera pas la tunique rouge et bleu du Paris Saint-Germain la saison prochaine dans la campagne de Ligue des champions pour une éventuelle troisième étoile. Luis Campos et les dirigeants parisiens se tourneraient vers l’étude d’autres pistes.