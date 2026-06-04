Signature annulée au PSG : Après des semaines de réflexion, Luis Campos n’en veut plus !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Son agent en était pourtant sûr à « 95 % ». Cependant, il n’y a aucune certitude dans le football et particulièrement dans le monde des transferts. A quelques jours de l’ouverture du mercato estival (15 juin-1er septembre), Luis Campos aurait fait machine arrière sur le dossier Alexeï Batrakov bien qu’il fut avancé. La piste menant au milieu offensif russe de 20 a été abandonnée d’après Le Parisien.

Il y a deux ans, le Paris Saint-Germain lançait son mercato estival avec la signature de Matvey Safonov. Le gardien russe quittait Krasnodar pour intégrer l’effectif entraîné par Luis Enrique. Se pourrait-il que deux ans plus tard Luis Campos refasse le coup en recrutant un compatriote de Safonov ? L’agent du principal concerné en était persuadé il y a peu.

«À 95 %, Batrakov va rejoindre Paris» Représentant d’Alexeï Batrakov, Dmitry Cheltsov vendait dernièrement la mèche à Europeen Review concernant la signature du milieu offensif qui fêtera son 21ème anniversaire le 9 juin prochain. « À 95 %, Batrakov va rejoindre Paris. Les dirigeants du PSG et du Lokomotiv ont déjà eu environ… plus de dix échanges téléphoniques. La semaine prochaine, Campos se rendra à Moscou pour tenter de conclure l’affaire. À présent, pour empêcher cette transaction, il faudrait qu’il se passe… enfin, un cas de force majeure. Le montant du transfert s’élèvera à 25 millions d’euros et son salaire sera d’environ 5 à 6 millions d’euros. Ça se fera dans deux semaines ».