Kylian Mbappé : Son club est annoncé pour la saison prochaine, le feuilleton est terminé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé sort d’une nouvelle saison assez compliquée avec le Real Madrid, sans avoir remporté le moindre titre majeur. L’ancienne star du PSG est d’ailleurs prise en grippe par certains supporters du club merengue qui réclament d’ores et déjà son départ, mais Florentino Pérez l’annonce clairement : Mbappé portera toujours les couleurs du Real Madrid la saison prochaine.

Kylian Mbappé et le Real Madrid, stop ou encore ? Recruté au terme de son contrat avec le PSG à l’été 2024, le capitaine de l’équipe de France réalisait donc son rêve d’enfance en débarquant au sein de la Casa Blanca. Pourtant, malgré des statistiques très bonnes sur le plan personnel (42 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison), Mbappé est pris en grippe par une partie des supporters du Real Madrid, et certains réclament même son départ du club cet été…

Mbapppé va rester au Real Interrogé par AS, Florentino Pérez a mis les choses au clair au sujet de Kylian Mbappé et affirme que l’attaquant de 27 ans ne quittera pas le Real Madrid, d’autant que son contrat court jusqu’en 2029 : « Quelle est la vraie version de Mbappé ? Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il suffit de regarder ses statistiques pour se rendre compte de son talent. Personne ne devrait remettre en question le statut d'un joueur aussi exceptionnel. Il va beaucoup nous apporter, et je suis certain qu'il réussira au Real Madrid », indique le président du Real Madrid.