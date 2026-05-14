Equipe de France - Didier Deschamps confirme la rumeur sur TF1 : Pas de Coupe du monde pour Lucas Chevalier !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France partira aux Etats-Unis pour la Coupe du monde avec un changement notable chez ses gardiens de but. Lucas Chevalier a perdu sa place au profit du petit nouveau Robin Risser (21 ans). Le portier du RC Lens élu meilleur gardien de Ligue 1 a été sélectionné par Didier Deschamps. La descente aux enfers continue pour le portier du PSG.

Cela faisait plusieurs heures que la rumeur allait bon train. De par sa situation sportive au PSG qui est tout sauf positive sur le plan individuel, Lucas Chevalier voyait ses chances de s'envoler pour les Etats-Unis au camp de base des Bleus à Boston s'amenuir de jour en jour. Didier Deschamps avait tiré la sonnette d'alarme en marge du rassemblement du mois de mars concernant le temps de jeu alarmant de la recrue à 50M€ environ du Paris Saint-Germain l'été dernier.

«Je comprends que Lucas Chevalier qui est avec nous depuis un bon moment peut être déçu» Sa situation n'a pas du tout changé depuis, rendant impossible sa participation à la Coupe du monde. Après avoir divulgué l'identité des 26 joueurs qui représenteront l'équipe de France en Amérique du nord du 11 juin au 19 juillet prochain pendant le Journal Télévisé de 20 heures de TF1, Didier Deschamps a justifié sa décision de sélectionner Robin Risser (RC Lens) et non le gardien du PSG. « Robin Risser ? Ce n'est pas le trophée UNFP qui l'a amené dans la liste (sourire), tant mieux pour lui et pour son équipe. C'est un rôle spécifique troisième gardien. Après, le critère numéro un est quand même la performance sportive. Je comprends que Lucas Chevalier qui est avec nous depuis un bon moment peut être déçu, mais malheureusement il ne joue plus depuis plusieurs mois ».