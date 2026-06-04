Pierre Sage quitte le RC Lens : Une première erreur est dénoncée !

Pierrick Levallet

Sacré meilleur entraîneur de Ligue 1 devant Luis Enrique, Pierre Sage a annoncé son départ du RC Lens. Le coach de 47 ans va démarrer un nouveau chapitre de sa carrière, lui qui est notamment convoité en Premier League. Pierre Ménès n’a toutefois pas manqué de relever une erreur des Sang et Or avec le technicien français.

Cette saison, Pierre Sage a marqué les esprits avec le RC Lens. Vainqueur de la Coupe de France et deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, le coach de 47 ans a été sacré meilleur entraîneur du championnat de France devant Luis Enrique. Seulement, le technicien français n’officiera pas sur le banc des Sang et Or la saison prochaine. Pierre Sage aurait en effet annoncé à sa direction qu’il ne comptait pas rester sur le banc lensois à en croire RMC Sport. Pierre Ménès s’est alors permis de relever une erreur du RC Lens dans ce dossier en actant l’arrivée de Yannick Cahuzac dans le staff technique.

«Ce n’est pas un super calcul» « Je pense que mettre dans les pattes de Pierre Sage un mec dont on sait clairement qu’il est là pour avoir la place tôt ou tard, ce n’est pas un super calcul. C’est une des premières erreurs de Jean-Louis Leca au poste de directeur sportif. Maintenant, on ne peut pas reprocher à Pierre Sage de vouloir faire fructifier le fruit de cette superbe saison et de penser aussi à lui et à sa carrière » a expliqué l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.