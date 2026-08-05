«Il y a probablement besoin de changer des choses» : Les premiers changements de Zinedine Zidane en équipe de France sont révélés ?

Pierrick Levallet

L’équipe de France entre dans une nouvelle ère. Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a quitté son poste sur le banc des Bleus et a été remplacé par Zinedine Zidane. Le Ballon d’Or 1998 devrait donc être amené à faire quelques changements au sein de la sélection tricolore. Et ses premières modifications semblent avoir déjà été révélées par Pierre Ménès.

L’équipe de France entame un nouveau chapitre de son histoire. 14 ans après son arrivée en 2012, Didier Deschamps a laissé sa place sur le banc des Bleus à l’issue de la Coupe du monde 2026. Philippe Diallo, président de la FFF, a ensuite officialisé l’arrivée de Zinedine Zidane, pressenti depuis de longs mois. Certains s’attendent donc à ce que le Ballon d’Or 1998 change de nombreuses choses sur le plan tactique comparé à son prédecesseur pour ses débuts en septembre prochain lors des matchs contre la Turquie, l’Italie et la Belgique à deux reprises. Pierre Ménès s’est d’ailleurs permis de révéler les premières modifications prévues par le coach de 54 ans.

«Ce n’est pas non plus une révolution qui va gêner l’équipe de France sur le plan défensif» « Pourquoi avez-vous décidé qu’il y aurait des grands changements en équipe de France avec Zidane ? Je ne crois pas que cette équipe de France a besoin de grands changements. Cette équipe de France a probablement besoin de changer des choses sur les latéraux et le fait de se pencher sur un milieu à deux ou à trois. Si le grand changement, c’est de passer à trois milieux, ce n’est pas non plus une révolution qui va gêner l’équipe de France sur le plan défensif » a expliqué l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube.

Des joueurs sont déjà menacés par l'arrivée de Zinedine Zidane en équipe de France ? Jules Koundé, Malo Gusto, Lucas Digne, Théo Hernandez et éventuellement Lucas Hernandez pourraient donc être inquiétés pour leur place. Il en serait de même pour l’un des joueurs du quatuor offensif utilisé par Didier Deschamps afin de rajouter un élément au milieu de terrain. Kylian Mbappé et Michael Olise devraient être épargnés, mais Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué et Bradley Barcola pourraient se retrouver relégués sur le banc des remplaçants. Ce qui est sûr, c’est que la première liste de Zinedine Zidane sera assurément très attendue. L’ancien du Real Madrid va devoir scruter le début de saison avec une grande attention afin de faire les meilleurs choix possibles.