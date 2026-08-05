Malo Gusto, pistes secrètes, Barcola vers un transfert : Le PSG prépare encore des surprises sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG dispute son premier match amical de l'été ce mercredi soir à Majorque, le mercato du club parisien n'a pas encore réellement débuté dans le sens des arrivées et pourrait bien réserver de nombreuses surprises dans les prochains jours.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG s'est essentiellement distingué par des ventes importantes à savoir celles de Gonçalo Ramos (AC Milan, 74M€), Lee Kang-In (Atlético de Madrid, 40M€) et Randal Kolo Muani (Juventus, 38M€+12M€ de bonus). Mais dans le sens des arrivées, c'est beaucoup plus calme puisqu'officiellement seul le jeune portier italien Alessandro Longoni a signé à Paris. Néanmoins, les transferts de Lucas Digne et Maghnes Akliouche seraient actés en coulisses et il ne manquerait plus que l'officialisation dans les deux cas. Mais c'est encore loin d'être terminé.

Gusto, la surprise du chef au PSG ? Et des surprises ne sont pas à exclure. Ainsi, selon les informations du média anglais The Sun, le PSG s'intéresserait notamment à Malo Gusto. Pour le moment, Achraf Hakimi n'a pas de doublure au sein de l'effectif de Luis Enrique qui utilise Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit. Le technicien espagnol aurait donné son feu vert pour le transfert de l'international français dont le profil pourrait correspondre au projet du PSG. Encore jeune du haut de ses 23 ans, Malo Gusto est également formé à l'OL et participerait ainsi à la volonté de franciser le vestiaire parisien. Néanmoins, Chelsea réclamerait environ 87M€ pour lâcher Malo Gusto. Il faut dire que les Blues ont déjà déboursé 390M€ sur le mercato pour recruter Morgan Rogers (138M€), Maxence Lacroix (60M€), Marco Palestra (57M€), Gevany Quenda (50M€) ou encore Valentin Barco (40M€). Et malgré les ventes d'Andrey Santos (56M€, Manchester United), Marc Cucurella (55M€, Chelsea) et Tyrique George (21M€, Everton), le club londonien doit encore dégraisser, et dans cette optique une éventuelle offre du PSG pour Malo Gusto pourrait être bien vue à Chelsea.

«Luis Campos aime travailler sur deux ou trois pistes en même temps par poste» Dans le secteur offensif, une surprise n'est peut-être pas à exclure non plus. La piste menant à l'ailier de l'Ajax Amsterdam Mika Godts était d'ailleurs sortie de nulle part, et Luis Campos a l'habitude de travailler en sous-marin pour réserver des surprises. « Pour Mika Godts, il n'y a pas encore d'accord. Les deux clubs continuent de négocier et ce n'est pas la seule piste étudiée par le PSG. Luis Campos aime travailler sur deux ou trois pistes en même temps par poste, avec un ordre de priorité, afin d'être le plus réactif possible si l'une d'elles venait à être abandonnée », a ainsi révélé le journaliste de L'EQUIPE Loïc Tanzi dans une session de questions-réponses sur le site du média. C'est d'ailleurs de cette façon que le directeur sportif du PSG a procédé après l'échec des négociations avec Yan Diomandé en activant son plan B : Mika Godts.