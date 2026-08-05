PSG : Transfert de Bradley Barcola, un journaliste se mouille et annonce déjà la fin du feuilleton !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’est le feuilleton de l’été pour le PSG dans le sens des départs. Bradley Barcola va-t-il plier bagage d’ici la fin du mercato pour s’installer à Anfield. C’est le souhait de l’international français déjà d’accord avec Liverpool. Pour ce qui est des deux clubs, l’heure n’est pas encore au consensus, loin de là. Pour autant, le journaliste Loïc Tanzi prend les paris : Barcola signera à Liverpool cet été.

Bradley Barcola a-t-il fait son tour d’honneur auprès des supporters du PSG le 31 mai dernier avec la Ligue des champions entre les mains au cours des célébrations au Champ-de-Mars et au Parc des princes ? L’ailier de 23 ans dispose d’un contrat courant jusqu’au 30 juin 2028 au Paris Saint-Germain qu’il refuserait de prolonger selon les informations de RMC Sport qui confirment la tendance du 10sport.com datant du 10 mai dernier. Liverpool est sur les rangs, espérant accueillir l’international français qui sort d’une Coupe du monde à trois buts et une passe décisive.

Barcola déjà d’accord avec Liverpool, on en est loin du compte avec le PSG Selon les informations communiquées par L’Équipe, Bradley Barcola serait déjà tombé d’accord avec les dirigeants de Liverpool sur les termes de son éventuel futur contrat chez les Reds. Pour autant, il refuserait catégoriquement d’aller au clash avec le PSG bien qu’il cultive le désir d’évoluer vivre une expérience en Premier League cette saison. Car en effet, les positions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool sont particulièrement éloignées à l’instant T. Le comité directeur du double champion d’Europe se calquerait sur les importantes transactions effectuées entre clubs de l’élite du football anglais cet été avec un transfert de 137M€ de Morgan Rogers d’Aston Villa à Chelsea ou encore d’Elliot Anderson de Nottingham Forest vers Manchester City pour 135M€. Le quotidien sportif assure que Liverpool n’aurait nullement l’intention de formuler une offre de cet acabit puisque le PSG n’est pas un club de Premier League.

Loïc Tanzi annonce le transfert de Barcola : «J’aime me mouiller et prendre des risques» A l’instant T, la position de Liverpool serait claire : aucune proposition au-dessus de la barre de 120M€ pour Bradley Barcola. D’ailleurs, une première offre orale a déjà été proposée au PSG avoisinant les 100M€, mais n’a pas trouvé preneur à Paris. Le club de la capitale attendrait une indemnité de transfert plus importante pour accepter d’ouvrir la porte à un départ pour Bradley Barcola. Liverpool et le PSG partagent le même actionnaire minoritaire : Arctos, ce qui pourrait faciliter les échanges dans cette opération à laquelle le président parisien Nasser Al-Khelaïfi devrait bientôt participer. Quand bien même le feuilleton est loin de connaître son épilogue, Loïc Tanzi prédit le départ de Barcola chez les Reds avant la clôture du mercato le 1er septembre prochain. « Barcola va-t-il signer à Liverpool ? C'est une question difficile parce que le dossier est très loin d'être terminé. Mais j'aime me mouiller et prendre des risques. Ce n'est pas une information, mais j'ai plutôt tendance à dire oui, même si les positions des deux clubs sont encore très éloignées ».