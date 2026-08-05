Zinedine Zidane contre le RN : Le jour où Marine Le Pen est partie au clash avec le sélectionneur de l’équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’est officiel depuis le 28 juillet dernier : Zinedine Zidane est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France et ce, jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2030. Ce qui signifie qu’il sera le coach des Bleus en cas d’accession au pouvoir d’un des deux extrêmes lors des élections présidentielles de 2027. Un scénario qu’il craignait déjà en 2017, appelant à faire front aux deux partis dont le Rassemblement national. Une sortie médiatique qui avait engendré une réponse salée de Marine Le Pen.

A la fin du mois de juin, Emmanuel Macron tenait le discours suivant dans le vestiaire du Stade toulousain au Stade de France. « Ça fait quatre d'affilée et pour moi, c'est la dernière. Donc je vous souhaite une cinquième d'affilée l'année prochaine. Malheureusement, je ne serai pas dans les mêmes conditions. Mais en tout cas, je serai derrière vous ». Le président de la République félicitait les joueurs d’Ugo Mola qui venaient de réussir à conserver leur Bouclier de Brennus pour la troisième fois consécutive, quatre titres de champions de Top 14 de suite. Et pour un éventuel cinquième, le président Macron ne sera plus en poste puisque son second mandat prendra fin en mai 2027. Comme cela est stipulé dans la constitution française, Emmanuel Macron ne pourra pas se présenter à nouveau aux élections présidentielles.

«Je suis loin de toutes ces idées-là, de ce Front national. Donc il faut éviter au maximum ça» Un nouveau chef d’État sera alors élu. Avec la montée des partis extrémistes en France, il se pourrait que La France insoumise ou bien le Rassemblement national accède au pouvoir. Ce qui serait une catastrophe pour Zinedine Zidane qui appelait déjà il y a 9 ans de cela à faire opposition à Marine Le Pen, candidate du Front national devenu RN depuis, au second tour des élections présidentielles contre Emmanuel Macron. Ce témoignage date d’avril 2017 entre deux tours. « Le message, c'est toujours le même, celui de 2002. Je suis loin de toutes ces idées-là, de ce Front national. Donc il faut éviter au maximum ça. Les extrêmes, ce n'est jamais bon. C’est un parti qui ne correspond pas du tout aux valeurs de la France », assurait l’entraîneur du Real Madrid à l’époque en conférence de presse.

«Il peut donner des conseils en foot, il est assez bon il faut bien le dire, mais en politique c'est pas une certitude» Depuis, Zinedine Zidane a remporté deux autres Ligues des champions le tout en consolidant son statut de légende du Real Madrid avant d’observer une période sabbatique de cinq années entre mai 2021 et juillet 2026. Il a en effet été officiellement nommer sélectionneur de l’équipe de France jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2030 par le président de la Fédération française de football Philippe Diallo la semaine dernière. Les propos du désormais sélectionneur des Bleus avaient fait réagir Marine Le Pen en 2017. « C'est son avis. Qu'est-ce que voulez que je vous dise ? Il peut donner des conseils en foot, il est assez bon il faut bien le dire, mais en politique c'est pas une certitude ».