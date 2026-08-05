Jusqu’à 50M€ garantis ? L’OM annonce un changement important qui va faire du bien à ses finances !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est lié à Puma pendant encore deux ans, l’OM a décidé de changer d’équipementier à la fin de son contrat avec la marque allemande. Marseille va renouer avec Adidas, qui a déjà produit ses maillots de 1974 à 2018. Un partenariat qui pourrait lui rapporter près du double que le précédent, soit environ 50M€ par an.

Décidément, l’heure est au changement du côté de l’OM. De dirigeants, déjà, avec les arrivées de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi en tant que président et directeur sportif. D’entraîneur, ensuite, Bruno Genesio s’étant engagé jusqu’en juin 2028. Puis de joueurs, car, si seuls Mason Greenwood (24 ans, Fenerbahçe), Hamed Junior Traoré (26 ans, Genoa) et Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans, Deportivo La Corogne) sont partis pour le moment, ils seront beaucoup plus à quitter Marseille dans les prochaines semaines.

« Nous recherchions un partenaire profondément ancré sur le territoire » Même le naming du Vélodrome a changé. Après 10 ans de partenariat, Orange a laissé la place à la Caisse d’Épargne CEPAC, qui collabore déjà avec l’OM depuis 1986. « Plusieurs discussions ont eu lieu avec différents candidats, mais la Caisse d'Épargne CEPAC s'est rapidement imposée. Au-delà de l'aspect financier, nous recherchions un partenaire capable de décider rapidement, profondément ancré sur le territoire et partageant les valeurs de l'Olympique de Marseille. La continuité était également importante afin d'éviter toute période d'incertitude autour du Vélodrome », avait expliqué Stéphane Richard.

Adidas de retour à partir de la saison 2028-2029 Et maintenant, c’est au tour du maillot de changer. Ce ne sera pas pour tout de suite, le contrat le liant à Puma courant jusqu’en 2028, mais, d’après les informations de RMC Sport, l’OM ne le renouvellera pas et retournera chez Adidas à partir de la saison 2028-2029. Un équipementier historique du club, qui l’a habillé de 1974 à 2018, notamment l’autre du sacre en Ligue des champions de 1993, avec une parenthèse entre 1994 et 1996. Une information qu’une source au fait des discussions entre les deux parties a confirmé auprès de l’AFP.