Gros problèmes d’argent à l’OM : Stéphane Richard annonce une solution pour l’avenir !

Amadou Diawara

A la peine sur le plan financier, l'OM doit à tout prix rééquilibrer ses comptes pour rester dans les clous du fair-play financier. Pour ce faire, le club olympien va faire le ménage dans son effectif lors de ce mercato estival. De surcroit, l'OM a conclu un contrat de naming du Vélodrome avec la Caisse d'Épargne CEPAC. Présent en conférence de presse ce jeudi, Stéphane Richard s'est prononcé sur les bienfaits de ce partenariat.

En grande difficulté sur le plan économique, l'OM a prévu de dégraisser son effectif pour ne pas être inquiété par l'UEFA ou la DNCG. Présent en conférence de presse ce jeudi, Stéphane Richard a annoncé que le club phocéen avait également signé un contrat de partenariat avec la Caisse d'Épargne CEPAC pour que les comptes du club ne soient plus dans le rouge.

«Développer les partenariats, les revenus liés au Vélodrome et l'ensemble de nos activités est une priorité...» « Quelle importance accordez-vous aux partenariats commerciaux comme celui signé avec la Caisse d'Épargne CEPAC ? Ils sont essentiels. L'OM dispose d'atouts considérables avec un stade qui accueille près de 75 000 spectateurs par match et un potentiel commercial supérieur à celui de nombreux clubs français. Développer les partenariats, les revenus liés au Vélodrome et l'ensemble de nos activités est une priorité afin d'atteindre un équilibre économique durable », a expliqué Stéphane Richard, avant d'en rajouter une couche.