Riolo annonce un nouveau feuilleton à l’OM : «Ça va se terminer au tribunal»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM vient tout juste d'officialiser le renvoi d'Habib Beye ainsi que la nomination de Bruno Génésio en tant que nouvel entraîneur de l'équipe première. Un nouveau départ donc pour le club phocéen, mais Daniel Riolo précise que l'histoire avec Beye n'est pas terminée pour autant et pourrait se poursuivre devant les tribunaux pour l'OM.

La nouvelle a été officialisée mardi soir, Habib Beye n'est plus l'entraîneur de l'OM et a donc, comme prévu, été limogé par sa direction : « L'Olympique de Marseille annonce mettre fin à sa collaboration avec Habib Beye. Le Club remercie Habib Beye et lui adresse ses meilleurs vœux pour la suite de sa carrière », indique tout simplement ce communiqué de l'OM, qui a ensuite annoncé quelques heures plus tard la nomination officielle de Bruno Génésio pour lui succéder. Sauf que l'OM n'en a peut-être pas totalement terminé avec Habib Beye...

Génésio est finalement arrivé à l'OM Au micro de l'After Foot sur RMC, Daniel Riolo s'est exprimé sur ce dossier et a d'abord dévoilé les raisons pour lesquelles la nomination de Bruno Genesio en tant que nouvel entraîneur de l'OM avait mis autant de temps à être officialisée : « Bruno Génésio ? L’attente a été motivée par les conditions dans lesquelles Genesio devait arriver. Le budget, etc. Tout s’est bien goupillé de ce côté-là », assure Riolo, qui indique ensuite que le divorce avec Habib Beye pourrait se terminer devant les tribunaux pour l'OM.