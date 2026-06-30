«C’est fait» : Quand Eric Di Meco a reçu un coup de fil lui annonçant la vente de l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la DNCG a annoncé ce mardi l’exclusion de Bordeaux de toutes les compétitions nationales, Eric Di Meco est revenu sur le moment où Gérard Lopez, toujours propriétaire des Girondins, avait failli racheter l’OM à la place de Frank McCourt. L’ancien joueur de Marseille avait même reçu un coup de fil pour lui annoncer qu’il serait le prochain propriétaire du club.

Le calvaire n’en finit plus pour les Girondins de Bordeaux. Déjà rétrogradé de la Ligue 1 à la National 2, le club a été exclu de toutes compétitions nationales par la DNCG ce mardi. Gérard Lopez n’a pas présenté l’apport de 9M€ attendus pour boucler le budget de l'exercice 2025-2026 et assurer la saison prochaine. Si les Bordelais ont fait appel de cette décision, ils pourraient être contraints de repartir en Régional 1, la sixième division en France.

« J’ai reçu un coup de fil pour me dire que ça y est il achetait le club » « Gérard Lopez a failli racheter l’OM à l’époque. Gérard Lopez était en concurrence avec Frank McCourt pour racheter l’OM il y a 10 ans, c’est fou », a réagi le journaliste Adrien Aigoin dans le Super Moscato Show sur RMC, avant qu’Eric Di Meco, lui aussi présent dans l’émission, ne revienne sur le moment où il a appris que Gérard Lopez deviendrait le prochain propriétaire de l’OM, finalement vendu à Frank McCourt en 2016.