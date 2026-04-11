Vente OM : «Gérard Lopez avait une longueur d'avance», la catastrophe évitée de justesse à Marseille !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Propriétaire de l’OM depuis près de 10 ans, Frank McCourt n’était pas le seul intéressé à l’idée de racheter le club. Gérard Lopez était lui aussi sur le coup et semblait même pendant un temps le favori, lui qui a ensuite été le responsable de la descente aux enfers des Girondins de Bordeaux jusqu’en National 2.

« Je ne suis pas sûr qu'il y a dix ans je savais quelle aurait été la quantité d'investissement que l'OM représenterait. » Présent en conférence de presse vendredi à l’occasion de l’intronisation de Stéphane Richard en tant que président, Frank McCourt a avoué qu’il ne s’attendait pas à dépenser autant au moment de son rachat de l’OM. « C'est Marseille qui m'a trouvé, je ne cherchais pas à acheter un club, cette opportunité est venue à moi. Cette idée était intéressante de venir dans un club comme l'OM avec cette histoire, ce club, ce stade... »

480M€ investis sur le mercato : Le tacle inattendu de l’OM ! https://t.co/wRnsNJpQQp — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

« Mon ambition est de pouvoir être propriétaire de ce club pendant très longtemps » « Pour moi ça n'a pas été simple, le sport n'est pas simple. Ce qui me rend fier c'est que l'OM se trouve dans une meilleure situation que lorsque je l'ai repris, on s'attend à ce qu'il soit en Ligue des champions chaque année. C'est un privilège d'être le capitaine de ce club. Mon ambition est de pouvoir être propriétaire de ce club pendant très longtemps, c'est un actif pour ma famille. Ce qui m'importe c'est ce qui est le meilleur pour l'OM et non pour moi », a ajouté le propriétaire de l’OM, qu’il ne semble donc pas prêt à céder.