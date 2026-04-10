Vente OM : Frank McCourt annonce le nom des futurs propriétaires ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce vendredi, Frank McCourt n'a évidemment pas échappé aux questions sur la vente de l'OM. Et l'homme d'affaires américain s'est montré assez loquace sur le sujet, annonçant ses ambitions assez claires pour l'avenir du club.

Depuis qu'il a été nommé propriétaire de l'OM, Frank McCourt a souvent été interrogé sur son avenir à Marseille et notamment concernant une possible vente du club. Présent en conférence de presse ce vendredi, afin de présenter officiellement Stéphane Richard, nouveau président de l'OM, l'homme d'affaires américain s'est une nouvelle fois prononcé sur la vente du club, assurant qu'il voulait s'inscrire sur le très long terme et en faire une affaire familial. Autrement dit, les futurs propriétaires de l'OM seront peut-être les enfants de Frank McCourt.

🚨🚨 Frank McCourt :



"L'OM est l'un des clubs les stables au niveau fnancier en Europe. Nous n'avons pas de grosses dettes.



Nous sommes ouverts à un partenaire stratégique qui pourrait nous permettre d'atteindre le niveau dont tout le monde rêve. Mais ce n'est pas le sujet… pic.twitter.com/pXiEb5Q9p4 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) April 10, 2026

McCourt fait une annonce sur son avenir « Je ne suis pas sûr qu'il y a dix ans je savais quelle aurait été la quantité d'investissement que l'OM représenterait. C'est Marseille qui m'a trouvé, je ne cherchais pas à acheter un club, cette opportunité est venue à moi. Cette idée était intéressante de venir dans un club comme l'OM avec cette histoire, ce club, ce stade... », lance le propriétaire de l'OM présent devant les médias ce vendredi, avant d'en rajouter une couche.