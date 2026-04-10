Vente OM : Frank McCourt annonce le nom des futurs propriétaires ?

Présent en conférence de presse ce vendredi, Frank McCourt n'a évidemment pas échappé aux questions sur la vente de l'OM. Et l'homme d'affaires américain s'est montré assez loquace sur le sujet, annonçant ses ambitions assez claires pour l'avenir du club.
Depuis qu'il a été nommé propriétaire de l'OM, Frank McCourt a souvent été interrogé sur son avenir à Marseille et notamment concernant une possible vente du club. Présent en conférence de presse ce vendredi, afin de présenter officiellement Stéphane Richard, nouveau président de l'OM, l'homme d'affaires américain s'est une nouvelle fois prononcé sur la vente du club, assurant qu'il voulait s'inscrire sur le très long terme et en faire une affaire familial. Autrement dit, les futurs propriétaires de l'OM seront peut-être les enfants de Frank McCourt.
McCourt fait une annonce sur son avenir
« Je ne suis pas sûr qu'il y a dix ans je savais quelle aurait été la quantité d'investissement que l'OM représenterait. C'est Marseille qui m'a trouvé, je ne cherchais pas à acheter un club, cette opportunité est venue à moi. Cette idée était intéressante de venir dans un club comme l'OM avec cette histoire, ce club, ce stade... », lance le propriétaire de l'OM présent devant les médias ce vendredi, avant d'en rajouter une couche.
«C'est un actif pour ma famille»
« Pour moi ça n'a pas été simple, le sport n'est pas simple. Ce qui me rend fier c'est que l'OM se trouve dans une meilleure situation que lorsque je l'ai repris, on s'attend à ce qu'il soit en Ligue des champions chaque année. C'est un privilège d'être le capitaine de ce club. Mon ambition est de pouvoir être propriétaire de ce club pendant très longtemps, c'est un actif pour ma famille. Ce m'importe c'est ce qui est le meilleur pour l'OM et non pour moi », ajoute Frank McCourt.