Mercato : Le PSG condamné à lâcher une fortune cet été ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG devrait chercher à se renforcer par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Le club parisien apprécie notamment le profil du Portugais de 21 ans Mateus Fernandes. S’il devrait quitter West Ham cet été, le milieu de terrain devrait coûter une fortune à en croire les dernières révélations d’un journaliste proche du dossier.

Le mercato estival du PSG devrait être animé. Le club de la capitale a déjà ciblé plusieurs profils. Au milieu de terrain, les dirigeants parisiens semblent fortement apprécier celui de Mateus Fernandes. Âgé de 21 ans, le jeune Portugais vient tout juste d’être relégué en Championship avec West Ham, qui semble avoir concédé qu’une vente du milieu de terrain était inévitable cet été. Proche du dossier, le journaliste Ben Jacobs a fait le point sur ce gros dossier ce jeudi. Si d’autres clubs que le PSG s’intéressent à Mateus Fernandes, les « Hammers » en attendent une fortune !

West Ham attendrait 97M€ pour Mateus Fernandes « Du mouvement est attendu sur l'avenir de Mateus Fernandes ce mois-ci. Manchester United est déjà en discussions du côté du joueur. Le PSG et Arsenal l'apprécient également. Le Real Madrid le dernier prétendant à avoir pris contact. West Ham veut le double des 38 M£ + 4 M£ qu'ils ont payés (soit 97M€, ndlr), mais malgré cette valorisation, une vente est attendue », a révélé ce dernier sur X. Fabrizio Romano a également lâché de nouvelles révélations concernant le transfert du Portugais né en 2004.