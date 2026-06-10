Mercato : Le PSG plombé par un cador de Premier League pour le transfert d’un crack portugais ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait très certainement vivre un été agité sur le mercato. Le club de la capitale souhaite régénérer l’effectif de Luis Enrique après le second sacre en Ligue des champions. Le nom de Mateus Fernandes a ainsi été évoqué. Mais les dirigeants parisiens pourraient bien se faire devancer par un cador de Premier League pour le crack portugais.

Le mercato s’annonce mouvementé du côté du PSG. Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive, le club de la capitale entendrait régénérer l’effectif de Luis Enrique. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués ces dernières semaines, dont celui de Mateus Fernandes. Le milieu offensif de 21 ans devrait quitter West Ham, relégué en EFL Championship. Mais Manchester United pourrait bien passer devant sur le dossier du crack portugais.

«Manchester United est en discussion avec les agents du joueur» « Il y a beaucoup de clubs intéressés par Mateus Fernandes. Mais je peux garantir deux choses. Premièrement, Manchester United est en discussion avec les agents du joueur. Le club a entamé les conversations autour de l’éventuel coût du transfert (indemnité + salaire). Et deuxièmement, le prix : West Ham demande environ 98M€ pour laisser Mateus Fernandes partir cet été. Il va partir de sûr, parce que ce n’est pas un joueur pour la Championship, mais West Ham est très clair sur le prix » a ainsi indiqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.