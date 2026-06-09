Mercato - PSG : «Il va partir de sûr», Fabrizio Romano confirme un transfert à 98M€ !

Pierrick Levallet

Le PSG devrait se montrer plutôt actif sur le marché des transferts cet été. Le club de la capitale souhaiterait régénérer l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine. Les Rouge-et-Bleu auraient ainsi des vues sur Mateus Fernandes. Le milieu offensif de 21 ans devrait d’ailleurs bel et bien quitter West Ham, relégué en EFL Championship cette saison.

Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG peut désormais se consacrer pleinement à son recrutement. Le club de la capitale devrait être actif sur le mercato cet été pour régénérer l’effectif de Luis Enrique. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués, dont celui de Mateus Fernandes. Relégué avec West Ham, le crack portugais devrait quitter les Hammers. Et Fabrizio Romano est en mesure de confirmer la tendance pour le milieu offensif de 21 ans.

«West Ham est très clair sur le prix» « Il y a beaucoup de clubs intéressés par Mateus Fernandes. Mais je peux garantir deux choses. Premièrement, Manchester United est en discussion avec les agents du joueur. Le club a entamé les conversations autour de l’éventuel coût du transfert (indemnité + salaire). Et deuxièmement, le prix : West Ham demande environ 98M€ pour laisser Mateus Fernandes partir cet été. Il va partir de sûr, parce que ce n’est pas un joueur pour la Championship, mais West Ham est très clair sur le prix » a ainsi expliqué le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.