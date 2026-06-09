Transfert de Lucas Chevalier : Le PSG approché par un club étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Un an seulement après sa signature en faveur du PSG, Lucas Chevalier se retrouve dans une situation compliquée. Non sélectionné pour la Coupe du Monde, le gardien de 24 ans pourrait quitter Paris cet été. Si le portier français attend encore une réponse de la part des dirigeants parisiens, deux clubs étrangers sont récemment venus aux informations concernant l’ancien du LOSC. Explications.

De quoi sera fait l’avenir de Lucas Chevalier ? Recruté contre 55M€ (bonus inclus) l’été dernier, le gardien de but formé au LOSC a vécu une première saison très compliquée du côté du PSG. Relégué dans la hiérarchie par Matvey Safonov, le natif de Calais devrait connaître un été agité concernant son avenir. Comme le révèle l’Equipe ce mardi, Lucas Chevalier, non retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde, est actuellement en vacances en attendant d’en savoir plus sur les intentions du PSG concernant son avenir au club.

Besiktas se positionne sur Lucas Chevalier Surtout, le quotidien sportif indique qu’au cours des dernières semaines, plusieurs clubs sont venus aux informations concernant Lucas Chevalier. Tottenham était notamment intéressé. Mais dernièrement, c’est bien Besiktas qui a pris la température dans ce dossier. Le club turc recherche actuellement un gardien d’envergure, a donc souhaité se positionner sur la situation du gardien de but de 24 ans. Cependant, l’Equipe indique qu’en cas de départ, Lucas Chevalier devrait privilégier un projet plus séduisant.