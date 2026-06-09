Transfert de Lucas Chevalier : Le PSG approché par un club étranger !

Un an seulement après sa signature en faveur du PSG, Lucas Chevalier se retrouve dans une situation compliquée. Non sélectionné pour la Coupe du Monde, le gardien de 24 ans pourrait quitter Paris cet été. Si le portier français attend encore une réponse de la part des dirigeants parisiens, deux clubs étrangers sont récemment venus aux informations concernant l’ancien du LOSC. Explications.
De quoi sera fait l’avenir de Lucas Chevalier ? Recruté contre 55M€ (bonus inclus) l’été dernier, le gardien de but formé au LOSC a vécu une première saison très compliquée du côté du PSG. Relégué dans la hiérarchie par Matvey Safonov, le natif de Calais devrait connaître un été agité concernant son avenir. Comme le révèle l’Equipe ce mardi, Lucas Chevalier, non retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde, est actuellement en vacances en attendant d’en savoir plus sur les intentions du PSG concernant son avenir au club.
Besiktas se positionne sur Lucas Chevalier
Surtout, le quotidien sportif indique qu’au cours des dernières semaines, plusieurs clubs sont venus aux informations concernant Lucas Chevalier. Tottenham était notamment intéressé. Mais dernièrement, c’est bien Besiktas qui a pris la température dans ce dossier. Le club turc recherche actuellement un gardien d’envergure, a donc souhaité se positionner sur la situation du gardien de but de 24 ans. Cependant, l’Equipe indique qu’en cas de départ, Lucas Chevalier devrait privilégier un projet plus séduisant.
« Pour retrouver de la confiance il va falloir qu’il puisse voir ailleurs »
De son côté, la consultante Laure Boulleau estimait récemment qu’un départ était la meilleure option cet été pour Lucas Chevalier : « Je ne me réjouis pas non plus de savoir qu’il a vécu une saison catastrophique, cataclysmique. Il va vraiment devoir rebondir, je ne pense pas qu’il est devenu nul du jour au lendemain. Il faut qu’il retrouve de la confiance, mais pour retrouver de la confiance il va falloir qu’il puisse voir ailleurs. Qu’il parte vers un endroit où il pourra être heureux et retrouver les qualités qu’on lui connaît. »