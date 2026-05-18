Mercato - Laure Boulleau incite un joueur du PSG à s’en aller : «Qu’il parte…»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le PSG va disputer une nouvelle finale de Ligue des champions après son premier sacre historique l'an dernier, un joueur de l'effectif traverse cette saison comme un calvaire. Choisi pour devenir le gardien numéro 1 à la place de Gianluigi Donnarumma l'été dernier, Lucas Chevalier a connu des débuts plutôt timides et il a fini par perdre sa place au profit de Matvey Safonov. Pour l'instant l'issue est bouchée et la meilleure solution pour lui serait peut-être de quitter Paris.

Courtisé par le PSG pour ses progrès du côté du LOSC, Lucas Chevalier a débarqué l'année dernière avec de grands espoirs placés sur lui. Le gardien français n'a pas été exempt de tout reproche et il a subi la forte concurrence de Matvey Safonov. Ses petits soucis physiques ont finalement eu raison de lui et il ne fait pas partie de la liste de Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du monde. Un coup dur difficile à digérer...

Lucas Chevalier vit un cauchemar au PSG L'année dernière, Lucas Chevalier arrivait en tant que gardien numéro 2 en Equipe de France avec l'ambition d'être le futur numéro 1. Mais sa saison au PSG a tourné au cauchemar et depuis le mois de janvier, il n'a plus disputé un match. Présent lors du dernier rassemblement des Bleus en mars dernier, il a même connu une titularisation un peu plus tôt en novembre 2025. Mais jeudi dernier, il n'a pas été retenu par Didier Deschamps. « Je pense que sa blessure a presque arrangé Didier Deschamps pour faire ce choix de Risser. Je ne me réjouis pas non plus de savoir qu’il a vécu une saison catastrophique, cataclysmique. Il va vraiment devoir rebondir, je ne pense pas qu’il est devenu nul du jour au lendemain » réagit Laure Boulleau dans le Canal Football Club.