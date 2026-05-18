Real Madrid : L’accord a fuité, on connaît le prochain entraîneur de Kylian Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé en cours de saison pour remplacer Xabi Alonso, Alvaro Arbelo va quitter le Real Madrid pour laisser la place à un nouvel entraîneur. Comme attendu ces derniers jours, c’est bien José Mourinho qui a été choisi pour diriger Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Un accord est révélé ce lundi pour le retour du Special One, qui va s’engager pour deux saisons.

Après la saison blanche du Real Madrid, Florentino Pérez a décidé d’apporter du changement au sein du club, et cela commence par l’arrivée d’un nouvel entraîneur en lieu et place d’Alvaro Arbeloa, arrivé en cours de saison pour remplacer Xabi Alonso. Depuis plusieurs semaines, le nom de José Mourinho, en poste à Benfica, revient avec insistance. Son retour est désormais inéluctable.

C’est fait pour Mourinho au Real Madrid Le journaliste Fabrizio Romano annonce ce lundi que la nomination de José Mourinho sur le banc du Real Madrid est actée. Les deux parties ont trouvé un accord et il ne reste plus qu’à signer les documents. Après y avoir passé trois saisons (2010-2013), le Special One va donc retrouver le Santiago Bernabéu à la rentrée et devrait signer un bail de deux ans. Il se rendra à Madrid après le match opposant le Real et l'Athletic Club prévu samedi soir. Une information confirmée par Florian Plettenberg, officiant à Sky Sport.