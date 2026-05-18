Mourinho de retour au Real Madrid, le coach parfait pour Kylian Mbappé ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est une grosse nouvelle du côté du Real Madrid. Treize ans après son départ, José Mourinho devrait retrouver le banc du club madrilène. Selon la presse espagnole, le Portugais va bel et bien succéder à Alvaro Arbeloa. Entraîneur à poigne, le « Special One » est il le profil idéal pour permettre à Kylian Mbappé de performer au plus haut niveau ?

Un retour qui fait beaucoup parler. Parti du Real Madrid en 2013 en ayant réussi à marquer les esprits, José Mourinho devrait faire son grand retour en terres madrilènes ! Depuis plusieurs jours, la plupart des médias ibériques s’accordent à dire que le légendaire portugais devrait sauf surprise succéder à Alvaro Arbeloa. Si cela fait plusieurs années que le « Special One » n’a pas entraîné de très grands clubs, son caractère et son intransigeance envers les stars sont appréciées en interne. Alors que plusieurs joueurs comme Kylian Mbappé, Vinicius Jr, ou encore Jude Bellingham sont pointées du doigt, Mourinho va avoir du pain sur la planche.

Mourinho, le mariage idéal avec Mbappé ? Avec un vestiaire à feu et à sang et un Real Madrid en crise, Florentino Perez semble donc vouloir ramener un coach capable de maîtriser toutes ces vedettes, un élément que maîtrisait clairement Mourinho lors de son précédent passage. Surtout, le Portugais peut véritablement faire passer un cap à Kylian Mbappé et le remettre sur de bons rails après une saison compliquée malgré un rendement statistique impressionnant. Selon vous, Mourinho est-il le coach idéal pour relancer Mbappé et le Real Madrid ? A vos votes !