Real Madrid : Vinicius Jr se fait larguer après une sombre histoire, son coéquipier intervient !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En difficulté au Real Madrid, Vinicius Jr a récemment subi un coup dur dans sa vie privée. L’ailier brésilien s’est fait largué par sa compagne, après qu’un journaliste ait révélé que le numéro 7 et Eder Militão aient rencontré des escortes à Madrid. Sur ses réseaux sociaux, le défenseur brésilien est intervenu vis-à-vis de cette grosse polémique.

Vinicius Jr traverse une phase compliquée de sa carrière. En difficulté sur le terrain depuis deux ans, l’ailier du Real Madrid s’est récemment fait quitter par sa compagne. La raison ? Selon le journaliste brésilien Leo Dias, Vinicius et Eder Militão auraient fait venir des escortes brésiliennes à Madrid pour faire la fête. Une véritable polémique pour les deux Brésiliens du Real… Cependant, le défenseur central, forfait pour la Coupe du Monde, a décidé de dénoncer ces révélations depuis un message posté en tant que story depuis son compte Instagram.

Eder Militão dément cette histoire d’escorte « A la lumière des récentes spéculations et accusations circulant sur Internet me concernant, je tiens à préciser que toutes les informations qui me sont attribuées sont fausses et ne reposent sur aucune preuve. J’avoue que j’ai peur de toute cette situation. Je suis arrivé au point de ne presque plus sortir de chez moi lorsque ma femme n’est pas présente, précisément à cause de l’impact et de l’ampleur que ces accusations infondées ont pris », a ainsi indiqué Eder Militão. Le défenseur du Real Madrid poursuit, criant à l’injustice.