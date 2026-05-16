«Cela m'a plu» : L'entraîneur du Real Madrid a adoré les critiques de Kylian Mbappé !

Axel Cornic

Remplaçant lors de la réception d’Oviedo au stade Bernabéu jeudi dernier (2-0), Kylian Mbappé s’est présenté devant les journalistes pour régler ses comptes. Il a notamment glissé un tacle à peine voilé à son entraineur Alvaro Arbeloa, arrivé en cours de saison et que certains annoncent déjà sur le départ.

Rien ne va plus à Madrid. Pris pour cible par les médias espagnols ainsi que ses propres supporters, Kylian Mbappé semble en avoir eu assez. La star française, d’habitude assez discrètes dans les médias, a en effet pris la parole pour répondre aux différentes polémiques qui tournent à son sujet au Real Madrid. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y est pas allé de main morte...

« Ça peut faire la une, mais ce qu'il a dit, j'en avais déjà discuté avec lui » Tout le monde en a pris son pour son grade, comme ses coéquipiers et surtout son entraineur, qui avait décidé de le faire démarrer sur le banc des remplaçants contre Oviedo. On se demandait si les deux allaient pouvoir continuer à travailler ensemble, mais la réponse d’Alvaro Arbeloa a pris tout le monde de court. « Je viens de le voir et je lui ai dit de rester tranquille. Ça peut faire la une, mais ce qu'il a dit, j'en avais déjà discuté avec lui » a expliqué le coach madrilène, lors de la conférence de presse organisée ce samedi.