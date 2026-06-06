Mercato - «Ils seront là la saison prochaine» : Ces trois stars du PSG intouchables cet été !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain l'a fait. Après Munich, c'est à Budapest que les hommes de Luis Enrique se sont assis sur le toit de l'Europe presque un an jour pour jour après leur premier sacre en Ligue des champions. Une domination européenne qui a le mérite d'attiser les convoitises et notamment du côté du Real Madrid. Néanmoins, trois joueurs du PSG semblent être hors de portée du club merengue et de la concurrence.

Dans un peu plus de 24 heures, les socios merengue éliront le président qui représentera le Real Madrid dans les prochaines années. L'actuel patron du club Florentino Pérez est opposé au candidat Enrique Riquelme, dirigeant de COX Energy. Au cours de leurs campagnes électorales respectives, les deux hommes ont fait de grosses promesses au niveau du mercato avec des noms tels que Rodri, Erling Braut Haaland ou encore Michael Olise comme Fabrizio Romano le stipule pour le dernier cité. Dans la presse, les noms de Vitinha et de Joao Neves circulent également.

«Le club parisien préfère rester à l’écart de cette agitation» Pas de quoi destabiliser le PSG comme le journaliste Abdellah Boulma l'a affirmé sur son compte X. « Le PSG accueille avec beaucoup de recul les promesses formulées dans le cadre des élections du Real Madrid. En interne, celles-ci sont avant tout perçues comme des déclarations de campagne relevant de la communication électorale. Le club parisien préfère rester à l’écart de cette agitation et demeure pleinement concentré sur ses propres objectifs, quelques jours seulement après son récent sacre européen ».