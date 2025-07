PSG - Transfert de Mbappé : Le très gros coup de Luis Enrique !

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG perdait gros avec le départ de Kylian Mbappé. Beaucoup se demandaient alors comment allait faire le club de la capitale sans le champion du monde et ses habituels 40 buts par saison. Mais Luis Enrique n’a pas paniqué, affirmant que son équipe serait plus forte, et force est de constater que l’Espagnol avait raison.

Comme un symbole. Mercredi 9 juillet,en quart de finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG retrouvait Kylian Mbappé, dorénavant au Real Madrid. Un match qui a tourné à la démonstration pour le champion de France, qui s’est imposé 4-0, comme pour prouver au Français qu’il n’avait pas forcément pris la meilleure décision en rejoignant l'Espagne.

Luis Enrique avait prévenu Le PSG a donc terrassé le Real Madrid, qui plus est sans Kylian Mbappé, mais Luis Enrique avait prévenu. Il y a quelques mois l’entraîneur espagnol avait indiqué que son équipe serait meilleure sans le Français et il avait raison. Les Parisiens ont tout remporté cette saison, alors que l’attaquant n’a lui pas mis la main sur le moindre titre majeur avec le Real Madrid.