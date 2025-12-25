Zidane et ses ex : Quel est le meilleur choix ?

La rédaction

En plus de l'AS Cannes et des Girondins de Bordeaux, Zinedine Zidane a connu de fortes relations amoureuses pendant sa carrière professionnelle avec la Juventus, le Real Madrid et l'équipe de France. D'ici la fin de la saison, Zidane pourrait voir la FFF lui offrir les clés des Bleus après la Coupe du monde 2026. Cependant, est-ce la bonne solution pour l'icône du football français ? C'est notre sondage du jour !

Zinedine Zidane semble attendre l'appel depuis son départ du Real Madrid au printemps 2021. Au cours d'une entrevue avec L'Equipe en juin 2022 pour son 50ème anniversaire, la légende du Real Madrid ne dissimulait pas son rêve bleu à la tête de l'équipe de France. D'icône de la sélection en tant que joueur à coach de cette même équipe : Zidane y croit et s'est même dit légitime ces derniers temps alors que Didier Deschamps va effectuer son jubilé sur le banc de touche de l'équipe de France au Mondial 2026.

«Le tableau serait impeccable» Président de la Fédération française de football, Philippe Diallo a laissé la porte ouverte à une éventuelle nomination de Zinedine Zidane au poste de sélectionneur de l'équipe de France une fois que Didier Deschamps rendra son tablier. Entre Zidane et les Bleus, il n'y aurait d'ailleurs aucune fausse note selon Alain Giresse. « Le tableau serait impeccable, là ! La palette serait bien réussie. Si vous le mettez (sélectionneur), tout est réuni. Vous n'auriez même pas à lui faire de la place. Là, c'est tout trouvé ». a assuré le champion d'Europe 84 à RMC.