Zidane et son nouveau mariage : Le coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

D'ores et déjà pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane figure également sur la short-list du Real Madrid. Et Pierre Ménès pousse un coup de gueule en estimant que la FFF devrait se hâter pour officialiser au plus vite la nomination de Zidane et ainsi écarter la concurrence.

Zinedine Zidane sera-t-il comme prévu le futur sélectionneur de l'équipe de France, ou bien le Real Madrid parviendra-t-il finalement à le convaincre de reprendre le flambeau de Xabi Alonso en cours de saison ? Les spéculations vont train à ce sujet, mais une chose est certaine : la Fédération Française de Football n'envisage pas d'annoncer son futur sélectionneur avant la fin de la Coupe du Monde 2026. Et Pierre Ménès ne comprend absolument pas cette gestion du cas Zidane et le fait savoir.

« Il faudrait le nommer maintenant » « Qui pour remplacer Zidane s’il va au Real Madrid ? En coach français, tu as Franck Haise, Bruno Génésio, Pierre Sage… Les trois sont bons, maintenant est-ce qu’ils sont suffisamment bons pour être sélectionneurs de l’équipe nationale… Tant qu’on n’a pas essayé, on ne saura pas. Je trouve ça insupportable ce pas de deux entre la Fédé et Zidane. Si elle voulait éviter que Zidane soit tenté de retourner au Real Madrid, et bah il faudrait le nommer maintenant », a d'abord évoqué Pierre Ménès sur sa chaine Youtube avant de pousser un coup de gueule.