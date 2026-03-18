Antoine Dupont n’est toujours pas le GOAT : L’ultime case à cocher pour le devenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Et un nouveau trophée pour Antoine Dupont ! Le demi de mêlée du XV de France vient en effet de remporter le Tournoi des VI Nations avec la sélection. De quoi garnir un peu plus son CV. Ainsi, peut-on aujourd'hui le considérer comme le GOAT du rugby ? Il manquerait visiblement encore quelque chose à Dupont...

Ça n'aura pas été simple, mais le XV de France a réussi à conserver sa couronne et remporter ainsi le Tournoi des VI Nations en 2026. Bousculés par l'Angleterre au Stade de France, les Bleus ont dû s'en remettre à Thomas Ramos pour arracher la victoire dans le Crunch et de la compétition. Pour Antoine Dupont, c'est déjà le 3ème Tournoi des VI Nations, après ceux remportés en 2022 et 2025. Aujourd'hui, l'armoire à trophées du demi de mêlée est bien remplie, que ce soit avec le Stade Toulousain et même l'équipe de France de rugby à 7. Mais voilà que cela ne serait toujours pas suffisant pour le considérer comme le GOAT du rugby.

6 Nations - XV de France : Surprise, Antoine Dupont remplacé par son nouveau rival ! https://t.co/4RsKMb42SO — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« Il lui manque juste... » Considéré aujourd'hui par certains comme le meilleur joueur de rugby du monde, Antoine Dupont doit encore accomplir une mission pour prétendre au titre honorifique de GOAT. C'est Gaël Fickou qui avait révélé que ce que le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France devait faire. Ainsi, lors du podcast Rugby Confidential, il avait expliqué concernant Dupont : « Il lui manque juste la Coupe du monde et on dira tous que ça a été le meilleur joueur de rugby de tous les temps ».