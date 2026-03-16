«Galthié, dégage !», son départ du XV de France est réclamé !

Avec la victoire du XV de France au Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié a remporté son troisième titre en tant que sélectionneur. Trop peu pour certains, qui assurent qu’il a sous ses ordres l’une des meilleures générations du rugby français, qui aurait dû gagner beaucoup plus depuis sa prise de pouvoir en 2020.
Tout le monde était persuadé que le XV de France allait pouvoir remporter un Grand Chelem cette année. Mais rien n’est allé comme prévu, puisque les Bleus ont concédé une défaite étonnante en Ecosse avec le plus grand total de points depuis le début de l’ère Fabien Galthié (50-40). Et la victoire finale n’a tenu qu’à un fil, avec cette pénalité de Thomas Ramos face à l’Angleterre qui passe après la sirène (48-46).
Un nouveau titre, mais...
Certains diront que l’essentiel est là, avec un deuxième 6 Nations consécutif et une véritable domination de l’hémisphère nord à un an et demain de la prochaine Coupe du monde. Mais le bilan est loin d’être parfait pour d’autres, qui n’hésitent pas à tirer à boulets rouges sur le sélectionneur du XV de France. Ces derniers jours, on a vu fleurir des nombreux messages sur les réseaux sociaux, réclamant le départ de Fabien Galthié.
La colère des supporters du XV de France
Après six ans, certains fans du XV de France semblent en effet en avoir plus qu’assez de l’ancien demi de mêlée, qui n’a jamais vraiment fait l’unanimité depuis sa nomination. « Galthié, dégage ! », « Galthié dehors », « Galthié démission » ou même « La tête de Galthié doit sauter », tels sont les messages que l’on peut lire sur X depuis la fin du Tournoi des 6 Nations. Ce sont les choix et le coaching de Fabien Galthié qui semblent notamment être pris pour cible, comme la décision de ne pas faire entrer Baptiste Serin un peu plus tôt contre l’Ecosse, ou encore la mise à l’écart d’un Emilien Gailleton qui avait pourtant montré des belles choses.