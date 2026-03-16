«Galthié, dégage !», son départ du XV de France est réclamé !

Axel Cornic

Avec la victoire du XV de France au Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié a remporté son troisième titre en tant que sélectionneur. Trop peu pour certains, qui assurent qu’il a sous ses ordres l’une des meilleures générations du rugby français, qui aurait dû gagner beaucoup plus depuis sa prise de pouvoir en 2020.

Tout le monde était persuadé que le XV de France allait pouvoir remporter un Grand Chelem cette année. Mais rien n’est allé comme prévu, puisque les Bleus ont concédé une défaite étonnante en Ecosse avec le plus grand total de points depuis le début de l’ère Fabien Galthié (50-40). Et la victoire finale n’a tenu qu’à un fil, avec cette pénalité de Thomas Ramos face à l’Angleterre qui passe après la sirène (48-46).

Antoine Dupont est comme Kylian Mbappé, «c’est la race des géants» https://t.co/OIzNdq9BaC — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

Un nouveau titre, mais... Certains diront que l’essentiel est là, avec un deuxième 6 Nations consécutif et une véritable domination de l’hémisphère nord à un an et demain de la prochaine Coupe du monde. Mais le bilan est loin d’être parfait pour d’autres, qui n’hésitent pas à tirer à boulets rouges sur le sélectionneur du XV de France. Ces derniers jours, on a vu fleurir des nombreux messages sur les réseaux sociaux, réclamant le départ de Fabien Galthié.