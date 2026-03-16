6 Nations - XV de France : Surprise, Antoine Dupont remplacé par son nouveau rival !

Axel Cornic

Le Tournoi des 6 Nations vient de se terminer, avec le XV de France qui a remporté un deuxième titre consécutif après celui de 2025. Mais Antoine Dupont n’a pas vraiment été brillant. Un peu à l’image de son équipe, le demi de mêlée de 29 ans a réalisé trois bons premiers matchs, avant de vivre deux dernières journées très compliquées.

On attendait tous le retour d’Antoine Dupont. Gravement blessé au genou en mars 2025, la star du rugby français a retrouvé sa sélection pour le Tournoi des 6 Nations. Et ça a commencé très bien, puisque la plupart des observateurs a été impressionnée par le niveau affiché par le capitaine du XV de France face à l’Irlande et au Pays de Galles. Mais c’est après, que ça s’est gâté...

«C’est monstrueux» : Il impressionne tout le monde avec le XV de France (et ce n’est pas Dupont) ! https://t.co/zTq3GtHcwN — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« J’ai simplement dit à Ben White ce que je pensais de son attitude tout au long de la partie » On a en effet assisté au pire match d’Antoine Dupont avec les Bleus, ce qui est assez rare pour être souligné. C’était lors de la défaite en Ecosse (50-40), avec les Français qui s’était d’ailleurs accroché avec son vis-à-vis Ben White, avec notamment un chambrage qui est très mal passé. « J’ai simplement dit à Ben White ce que je pensais de son attitude tout au long de la partie. Moi, je n’ai jamais eu un état d’esprit comme celui-là. J’ai juste voulu lui dire » avait confié le numéro 9 du XV de France, après cette rencontre. « Après, les Écossais ont très bien joué et il n’y a aucun problème sur le plan sportif. L’histoire a fait plus de bruit qu’elle n’aurait dû… ».