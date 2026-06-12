Ousmane Dembélé : Son nouveau rêve après le back-to-back du PSG en Ligue des champions

Vainqueur de la Ligue des champions pour la deuxième année de suite avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé est désormais focalisé sur la Coupe du monde. Déjà sacré en Russie il y a huit ans, l’attaquant des Bleus rêve d’un nouveau sacre en Amérique du Nord.
Après avoir grandement contribué au premier sacre du PSG en Ligue des champions remportant quelques mois plus tard le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé vient de remporter une deuxième fois la plus prestigieuse des compétitions européennes. A peine le temps de savourer, l’attaquant des Bleus a pris la direction des États-Unis avec ses coéquipiers pour disputer la Coupe du monde, sa nouvelle priorité comme il l’a confié auprès de Marca.
« Pouvoir soulever à nouveau ce trophée est, évidemment, un rêve »
« C'est le summum absolu, a répondu Ousmane Dembélé concernant la possibilité de remporter une nouvelle Coupe du monde après son premier sacre en 2018. Pour un footballeur professionnel de haut niveau, remporter la Coupe du monde avec son pays est le plus grand trophée imaginable. Pouvoir soulever à nouveau ce trophée est, évidemment, un rêve. Mais, comme je l'ai dit, nous devrons rester concentrés, car la compétition est rude. »
« Didier Deschamps est tout simplement un entraîneur exceptionnel »
En remportant le Mondial organisé en Amérique du Nord, Ousmane Dembélé et ses partenaires offriraient le plus beau des cadeaux d’adieu à Didier Deschamps, qui va quitter les Bleus au terme de la compétition. « Il a immensément contribué à l'équipe de France au fil des années. Il a joué un rôle crucial pour chacun d'entre nous. À titre personnel, il a été une figure marquante de ma carrière, puisqu'il est le seul sélectionneur que j'aie connu, a confié l’attaquant du PSG. Il nous a toujours prodigué de précieux conseils et a toujours été présent pour nous féliciter et nous encourager. C'est tout simplement un entraîneur exceptionnel. Son palmarès international avec les Bleus est remarquable : une Coupe du Monde, une Ligue des Nations et plusieurs finales. Malgré quelques revers, il restera à jamais une légende parmi les sélectionneurs français. Nous sommes ravis de l'avoir à nos côtés et espérons conclure cette aventure en beauté. Lui et son staff partagent la même ambition : remporter la compétition. Mais nous devrons rester extrêmement concentrés, car rien ne sera facile. »