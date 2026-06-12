Ousmane Dembélé : Son nouveau rêve après le back-to-back du PSG en Ligue des champions

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur de la Ligue des champions pour la deuxième année de suite avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé est désormais focalisé sur la Coupe du monde. Déjà sacré en Russie il y a huit ans, l’attaquant des Bleus rêve d’un nouveau sacre en Amérique du Nord.

Après avoir grandement contribué au premier sacre du PSG en Ligue des champions remportant quelques mois plus tard le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé vient de remporter une deuxième fois la plus prestigieuse des compétitions européennes. A peine le temps de savourer, l’attaquant des Bleus a pris la direction des États-Unis avec ses coéquipiers pour disputer la Coupe du monde, sa nouvelle priorité comme il l’a confié auprès de Marca.

« Pouvoir soulever à nouveau ce trophée est, évidemment, un rêve » « C'est le summum absolu, a répondu Ousmane Dembélé concernant la possibilité de remporter une nouvelle Coupe du monde après son premier sacre en 2018. Pour un footballeur professionnel de haut niveau, remporter la Coupe du monde avec son pays est le plus grand trophée imaginable. Pouvoir soulever à nouveau ce trophée est, évidemment, un rêve. Mais, comme je l'ai dit, nous devrons rester concentrés, car la compétition est rude. »