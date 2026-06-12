Mercato : Ousmane Dembélé scelle son avenir au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que des discussions sont en cours pour une prolongation avec le PSG, Ousmane Dembélé, sous contrat jusqu’en juin 2028, ne bougera pas durant l’été. Interrogé par le quotidien Marca avant l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde, le Ballon d’Or a fait part de ses ambitions avec le club de la capitale pour la saison prochaine.

En débarquant au PSG à l’été 2023, Ousmane Dembélé a changé de statut sous les ordres de Luis Enrique. L’attaquant français, en proie à de nombreuses blessures durant ses six années au FC Barcelone, s’est imposé comme l’un des cadres incontournables du club de la capitale, obtenant même le Ballon d’Or la saison dernière après le sacre en Ligue des champions.

« Nous allons essayer d'être encore plus forts la saison prochaine » Tout juste auréolé d’un deuxième titre en Ligue des champions, Ousmane Dembélé s’est projeté sur la suite de son aventure au PSG, confirmant sa présence dans l’effectif la saison prochaine. « Bien sûr que nous pouvons nous améliorer, nous avons d'excellents joueurs, dont des jeunes. Moi aussi, j'ai beaucoup progressé avec Luis Enrique, j'ai un peu plus d'expérience, mais il y a un groupe très jeune qui va continuer à beaucoup progresser, à acquérir encore plus d'expérience, même s'ils en ont déjà à 20 ans. Mais je pense que nous allons continuer à nous améliorer, nous allons essayer d'être encore plus forts la saison prochaine », a confié le Ballon d’Or dans un entretien accordé à Marca.