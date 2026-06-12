Mercato - PSG : Lucas Hernandez a choisi son équipe pour la saison prochaine !

Utilisé dans la rotation de l'effectif de Luis Enrique, Lucas Hernandez aurait pu songer à quitter le PSG cet été pour emmagasiner davantage de temps de jeu. Toutefois, l'international français serait bien décidé à rester à Paris la saison prochaine. Pour rappel, Lucas Hernandez est engagé jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG.
Très en vue du côté du Bayern, Lucas Hernandez a alarmé la direction du PSG. En effet, le club de la capitale a lancé une offensive à hauteur de 45M€ pour s'attacher les services du défenseur de 30 ans. Un assaut qui a fait mouche, puisque Lucas Hernandez a signé au PSG lors de l'été 2023.
Lucas Hernandez est décidé à rester au PSG
Lors de son arrivée au PSG, Lucas Hernandez a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Et visiblement, l'international français ne devrait pas faire ses valises de si tôt. D'après les indiscrétions de L'Equipe, divulguées ce vendredi matin, Lucas Hernandez est décidé à rester au PSG la saison prochaine. Pourtant, le numéro 21 de Luis Enrique n'est pas titulaire à Paris. En effet, Lucas Hernandez est utilisé dans la rotation, ayant tout de même disputé 36 matchs toutes compétitions confondues cette saison.
PSG : C'est le flou autour de l'avenir de Barcola
Au contraire, le sort de Bradley Barcola serait plus incertain. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, l'attaquant de 23 ans pourrait faire ses valises lors de ce mercato estival. Alors qu'il voudrait jouer plus de matchs couperets, Bradley Barcola pourrait se laisser tenter par un départ. De son côté, le PSG ne le retiendra pas s'il veut claquer la porte. « Bradley est un joueur super important pour nous. Mais, comme on le fait depuis le début de ce projet, on ne gardera que les joueurs très impliqués. Si quelqu'un a envie de quitter le PSG, il faudra trouver une solution. Il faut qu'il montre l'envie de rester », a affirmé une source interne.