Equipe de France : Luis Enrique pour remplacer Deschamps, la folle idée lancée sur RMC

Axel Cornic

La Coupe du monde 2026 débutera dans seulement quelques heures et ce sera la dernière compétition de Didier Deschamps, qui a annoncé son départ. Arrivé en 2012, le sélectionneur de l’équipe de France va laisser sa place et si tout le monde attend Zinedine Zidane, certains proposent d’autres options.

En général, le choix d’un nouveau sélectionneur soulève des gros débats, avec chaque candidat qui a ses propres partisans. Mais ce n’est pas le cas pour l’équipe de France, puisque le grand favori n’est autre que Zinedine Zidane, qui avait déjà raté sa chance en 2022 lorsque Didier Deschamps avait décidé de prolonger.

« Mais dans ce cas-là il faut prendre Luis Enrique ! » Et pourquoi pas Luis Enrique ? Car l’Espagnol cartonne avec son PSG et certains se demandent si pour avoir le meilleur Ousmane Dembélé en équipe de France, il ne faudrait pas faire appel à lui. « Dembélé a gagné le Ballon d’Or par ses performances, mais aussi par celles de son équipe et par ce que Luis Enrique lui demande de faire. Mais dans ce cas-là il faut prendre Luis Enrique et il jouera comme au PSG ! » a lâché Éric Di Meco, au micro de RMC.