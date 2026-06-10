Équipe de France - Zinédine Zidane de retour en 2006 : Il dévoile la raison 20 ans plus tard !

Pierrick Levallet

Champion du monde 1998, Zinédine Zidane avait décidé de s’éloigner de l’équipe de France en septembre 2004. Mais le Ballon d’Or a toutefois fait son retour avec les Bleus pour la Coupe du monde 2006 avant de prendre sa retraite. 20 ans plus tard, l’ancien numéro 10 tricolore a expliqué la raison de sa décision.

Idole de tout un peuple, Zinédine Zidane a pourtant pris ses distances avec l’équipe de France en septembre 2004 après une victoire face aux Îles Féroé. Le Ballon d’Or 1998 a toutefois fait son retour avec les Bleus pour la Coupe du monde 2006, avant de prendre sa retraite après la finale contre l’Italie. L’ancien numéro 10 tricolore a d’ailleurs expliqué la raison de sa décision 20 ans plus tard.

«Je voulais revivre 1998» « Je suis revenu pour revivre 1998. Malheureusement, les choses se sont passées autrement. Les réactions après mon coup de tête ? J’essaie de ne pas trop me laisser atteindre par ces réactions, car quand les gens te couvrent d’éloges, c’est merveilleux. Mais quand les choses tournent mal, on ne veut pas finir par se sentir déprimé. Ça a été dur à vivre. Mais en même temps, je comprends la réaction des gens. C’est logique. Mais j’ai aussi ressenti beaucoup de soutien. Les gens m’ont un peu pardonné... d’une certaine manière » a confié Zinédine Zidane dans un entretien accordé à GQ.