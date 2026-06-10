Marcel Desailly pousse un coup de gueule sur Kylian Mbappé : «C’est quoi votre problème ?»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Capitaine abandonné ? Kylian Mbappé essuie moult critiques ces derniers temps, tant pour ses performances que par son comportement sous le maillot de l’équipe de France. Cette phase de préparation au Mondial (11 juin-19 juillet) n’ont fait que donner à manger à ses détracteurs. Ce qui a le mérite d’agacer Marcel Desailly.

Kylian Mbappé a pris les rênes du vestiaire de l’équipe de France au printemps 2023. A ce moment précis, le champion du monde 2018 succédait à Hugo Lloris en devenant le capitaine des Bleus sous décision de Didier Deschamps. Repositionné à un poste d’attaquant axial par le sélectionneur et ses entraîneurs au Real Madrid, ce qui était également le cas sur la fin avec Luis Enrique au PSG, Mbappé vampirise l’animation offensive des équipes dans lesquelles il évolue selon certains observateurs.

«Je ne comprends pas toute la polémique autour de Kylian» Kylian Mbappé quitte sa zone régulièrement pour participer à la construction des actions et ne défend pas de manière assidue au goût de certains de ses détracteurs. Critiqué pour ses performances lors des matchs de préparation contre la Côte d’Ivoire et l’Irlande du Nord, le numéro 10 de l’équipe de France peut compter sur le soutien de Marcel Desailly. « Pour la France, je crois vraiment que les individualités que nous avons dans le groupe sont exceptionnelles. Je comprends et je ne comprends pas en même temps toute la polémique autour de Kylian. Vous avez un gars qui met quarante buts dans la saison. Il ne défend pas beaucoup, d’accord… mais c’est quoi votre problème ? On parle de quelqu’un qui fait gagner son équipe. C’est vrai que, autour de lui, certains peuvent être un peu amers, avoir le sentiment qu’il profite de toutes les opportunités dans le système. Mais en équipe de France, ce n’est pas un problème. Tout le monde accepte qu’il soit le leader. Dembélé, même s’il est Ballon d’Or, les jeunes comme Doué ou Olise… Tous se mettent au service de cette hiérarchie-là ».