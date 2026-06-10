Équipe de France : Plusieurs offres sont déjà sur la table, la révélation de Deschamps sur son départ

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Didier Deschamps récupérait une autre sélection une fois sa collaboration vieille de 14 ans avec l’équipe de France sera terminée ? C’est une possibilité à ne pas évincer de l’équation et notamment en raison de la situation sportive de l’Italie. Néanmoins, affirmant avoir plusieurs options à disposition, DD a décidé de faire patienter les plus curieux.

Avant lui, rester 10 ans à la tête de l’équipe de France paraissait impossible. Sélectionneur emblématique des Bleus, Aimé Jacquet avait arrêté au bout de cinq années dans la foulée du sacre mondial de la sélection tricolore en 1998. Seul Raymond Domenech (6 ans) et Henri Michel (8 ans) sont restés en poste plus qu’Aimé Jacquet. Mais ça, c’était avant Didier Deschamps. Le capitaine de France 98 fêtera cet été le 14ème anniversaire de sa nomination comme sélectionneur de l’équipe de France. Ce sera le dernier puisque son départ est déjà entériné et fera effet une fois la Coupe du monde terminée (11 juin-19 juillet).

L’équipe de France, et après ? La question de sa succession semble déjà réglée avant la venue de Zinedine Zidane. Cependant, celle de son avenir reste en suspens à l’instant T. Quel challenge pour Didier Deschamps près d’une décennie et demi après avoir pris les rênes de l’équipe de France ? Son nom a un temps été lié au Real Madrid, un poste dont a hérité un ancien de la maison en la personne de José Mourinho. Entraîner l’Italie ? La Squadra Azzurra a manqué sa troisième Coupe du monde consécutive. Et de par ses passages à la Juventus en tant que joueur entre 1994 et 1999 puis entraîneur en 2006-2007, c’est un challenge qui pourrait l’intéresser.