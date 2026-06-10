«Je dois vraiment être stupide» : Didier Deschamps balance sur Kylian Mbappé !

Amadou Diawara

Depuis de longs mois, Didier Deschamps fait jouer Kylian Mbappé à la pointe de son attaque. Un choix qui est critiqué par certains. Interrogé sur le sujet, le sélectionneur de l'équipe de France a préféré ironiser, affirmant qu'il devait être « stupide » pour prendre une telle décision.

Qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France figure dans le groupe I. Les Bleus de Didier Deschamps vont donc affronter le Sénégal (le 16 juin à New York), l'Irak (le 22 juin à Philadelphie) et la Norvège (le 26 juin à Boston) au premier tour de la compétition. Sans surprise, Kylian Mbappé devrait être titularisé et porter le brassard de capitaine lors de ce Mondial. De surcroit, le numéro 10 des Bleus va évoluer en tant qu'avant-centre, comme depuis de longs mois.

Didier Deschamps ironise sur le poste de Kylian Mbappé Alors que le choix de positionner Kylian Mbappé en tant que numéro 9 est critiqué par certains, Didier Deschamps a ironisé sur le sujet. « La décision de faire jouer Kylian Mbappé dans l'axe ? Je dois être vraiment stupide, et beaucoup d'entraîneurs qui l'ont dirigé en club doivent l'être aussi. Ces trois dernières années, de sa dernière saison au PSG à ses deux dernières années au Real Madrid, Kylian a toujours joué en pointe. Ça fait trois ans qu’il évolue à ce poste », a confié le sélectionneur de l'équipe de France lors d'un entretien accordé au Guardian.