Coupe du monde 2026 : Un joueur de l'équipe de France prépare une folie

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La Coupe du monde 2026 est sur le point de débuter et pour l'équipe de France, ça va commencer le 16 juin avec une rencontre face au Sénégal. Le début de la compétition pour les Bleus, à la recherche d'une 3ème étoile de l'autre côté de l'Atlantique. Les joueurs de Didier Deschamps seront-ils sacrés le 19 juillet prochain ? Si tel était le cas, Théo Hernandez marquerait le coup.

Qui succèdera à l'Argentine ? Sacrée en 2022, l'Albiceleste remet son titre en jeu à compter de ce jeudi. Le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 est ainsi imminent et bien évidemment, les yeux seront rivés vers les favoris. L'équipe de France en fait partie. Avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise, les Bleus peuvent largement prétendre à une troisième étoile. Un nouveau sacre qui permettrait par la même occasion à Didier Deschamps de quitter ses fonctions de sélectionneur de la plus belle des manières.

« Gagner une Coupe du Monde, ce n'est pas du tout facile » L'équipe de France a donc un statut à tenir pour cette Coupe du monde, les Bleus étant annoncés parmi les favoris. A ce propos, Théo Hernandez a d'ailleurs confié dans un entretien pour AS : « Tout le monde dit qu'on est les favoris pour gagner la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que gagner une Coupe du Monde, ce n'est pas du tout facile. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent à un très haut niveau. Il faut y aller étape par étape. On débute le 16 contre le Sénégal, c'est notre match le plus important, et il faut y aller étape par étape ».