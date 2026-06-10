Equipe de France : «C'était mon choix du coeur»... Formé au PSG, il a choisi l'Algérie !

Amadou Diawara

S'il a fait toutes ses classes en équipe de France, Adil Aouchiche a finalement choisi de défendre les couleurs de l'Algérie. Interrogé sur ce choix fort, le joueur formé au PSG s'est justifié, avant de faire part de sa déception de ne pas être convoqué pour la Coupe du Monde 2026.

Formé au PSG, Adil Aouchiche a été transféré librement et gratuitement à l'ASSE, et ce, alors qu'il était en fin de contrat le 30 juin 2020. Transféré au FC Lorient durant l'été 2022, le milieu offensif de 23 ans a rejoint Sunderland un an plus tard. Prêté à Portsmouth et à Aberdeen lors de son passage chez les Black Cats, Adil Aouchiche est un joueur de Schalke 04 depuis le mois de février.

«Mon fils pourra dire que son père a joué pour l'équipe nationale» En ce qui concerne sa carrière internationale, Adil Aouchiche a fait toutes ses classes en équipe de France. Toutefois, il a préféré représenter l'Algérie chez les A. Sélectionné pour la première fois au mois de mars, l'ex-pensionnaire du PSG a justifié son choix de porter le maillot des Fennecs lors d'un entretien accordé à L'Equipe. « Vos dernières prestations vous ont permis de faire vos premiers pas avec la sélection algérienne. Vous aviez pourtant joué pour la France chez les jeunes. Lors de mes dernières années avec la France, je l'envisageais déjà. C'était mon choix du coeur. Personnellement, ce sont mes grands-parents qui sont arrivés en France. Je pense à eux, des oncles et tantes qui ne sont plus là. Ils auraient été fiers de me voir porter ce maillot. J'ai aussi cette envie de laisser une empreinte. Mon fils pourra dire que son père a joué pour l'équipe nationale. C'est une grande fierté », a expliqué Adil Aouchiche, avant d'afficher ses regrets pour sa non-sélection en Coupe du Monde.