«Ça me fait mal de le voir» : Ce mauvais souvenir avec Djokovic qui hante encore Nadal

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Rafael Nadal a connu de grandes victoires au cours de ses 23 années de carrière, mais également des défaites épiques, comme cela a été le cas en 2012 lors de la finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic. L’Espagnol n’a pas oublié le scénario de ce match.

Débutant le tennis en 2001, Rafael Nadal a mis un terme à son incroyable carrière en novembre 2024, après une ultime apparition en Coupe Davis. L’Espagnol possède l’un des plus beaux palmarès de l’histoire de la discipline avec 92 titres sur le circuit ATP et 22 sacres en Grand Chelem, dont 14 victoires rien qu’à Roland-Garros. Dans le cadre de la sortie d’une série en quatre épisodes sur Netflix retraçant sa longue carrière et sa dernière année, Rafael Nadal est revenu sur son incroyable combat long de 5h53 avec Novak Djokovic à l’Open d’Australie 2012.

« C’était un coup très facile et cela signifiait pratiquement remporter le tournoi » « C’est du passé, mais c’est un passé positif. J’ai eu une carrière bien meilleure que je n’aurais jamais pu l’imaginer. Les périodes de blessures ont été les pires. Ce passing shot de Djokovic en finale de l’Open d’Australie, par exemple, je l’ai revu et je me dis : ‘Ça me fait mal de le voir’. C’était un coup très facile et cela signifiait pratiquement remporter le tournoi (à 4–2, 30–15 sur son service dans le cinquième set, ndlr), a-t-il confié auprès de Punto de Break, rapporté par We Love Tennis. Cette étape de ma vie est terminée, et elle est bien terminée. J’en garde de merveilleux souvenirs, mais je ne pense plus en tant que joueur de tennis. Quand je regarde des vidéos ou des photos au musée de l’académie, je suis ému, mais c’est un chapitre clos. »