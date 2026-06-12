«Ça me fait mal de le voir» : Ce mauvais souvenir avec Djokovic qui hante encore Nadal

Rafael Nadal a connu de grandes victoires au cours de ses 23 années de carrière, mais également des défaites épiques, comme cela a été le cas en 2012 lors de la finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic. L’Espagnol n’a pas oublié le scénario de ce match.
Débutant le tennis en 2001, Rafael Nadal a mis un terme à son incroyable carrière en novembre 2024, après une ultime apparition en Coupe Davis. L’Espagnol possède l’un des plus beaux palmarès de l’histoire de la discipline avec 92 titres sur le circuit ATP et 22 sacres en Grand Chelem, dont 14 victoires rien qu’à Roland-Garros. Dans le cadre de la sortie d’une série en quatre épisodes sur Netflix retraçant sa longue carrière et sa dernière année, Rafael Nadal est revenu sur son incroyable combat long de 5h53 avec Novak Djokovic à l’Open d’Australie 2012.
« C’était un coup très facile et cela signifiait pratiquement remporter le tournoi »
« C’est du passé, mais c’est un passé positif. J’ai eu une carrière bien meilleure que je n’aurais jamais pu l’imaginer. Les périodes de blessures ont été les pires. Ce passing shot de Djokovic en finale de l’Open d’Australie, par exemple, je l’ai revu et je me dis : ‘Ça me fait mal de le voir’. C’était un coup très facile et cela signifiait pratiquement remporter le tournoi (à 4–2, 30–15 sur son service dans le cinquième set, ndlr), a-t-il confié auprès de Punto de Break, rapporté par We Love Tennis. Cette étape de ma vie est terminée, et elle est bien terminée. J’en garde de merveilleux souvenirs, mais je ne pense plus en tant que joueur de tennis. Quand je regarde des vidéos ou des photos au musée de l’académie, je suis ému, mais c’est un chapitre clos. »
Rafael Nadal évoque sa série-documentaire
Rafael Nadal s’est également justifié sur la sortie de ce documentaire sur la plateforme Netflix : « Avant tout, c’était pour les personnes qui étaient derrière ce documentaire. Zach (Zachary Heinzerling, le réalisateur, ndlr) m’a semblé être la personne idéale pour le réaliser et j’ai un immense respect pour David Ellison (important producteur américain, ndlr) et pour tout ce que Skydance (société de production, ndlr) a accompli. Son point de vue a quelque peu changé ma façon de voir les choses. De plus, j’ai compris que c’était maintenant ou jamais. On peut toujours faire un autre documentaire retraçant ma carrière, mais montrer ma vie quotidienne était une occasion unique. »