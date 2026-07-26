«Il n'est pas coincé» : Un ami proche de Zinedine Zidane se livre ses débuts en équipe de France

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Considéré comme une légende du football français, Zinédine Zidane s'apprête à débarquer sur le banc de l'Equipe de France en tant que sélectionneur après le départ de Didier Deschamps. Ancien entraîneur du Real Madrid, Zidane s'est fait discret et a une personnalité plutôt introvertie. Pour Christophe Dugarry, qui le connaît bien, il est parfaitement capable de remplir sa nouvelle mission.

La FFF va annoncer le prochain sélectionneur le 28 juillet prochain et sans surprise, c'est Zinédine Zidane qui devrait débarquer à la tête des Bleus. Le Ballon d'Or 1998 sait qu'il aura fort à faire après la réussite de Didier Deschamps à ce poste pendant 14 ans. Zidane est attendu par tout le monde à ce poste malgré sa personnalité plutôt discrète. Les premières missions devraient tomber à partir du mois de septembre.

Christophe Dugarry se livre sur son ami Issu de la même génération que Zinédine Zidane, Christophe Dugarry a eu en plus la chance de bien connaître le champion français lorsqu'ils évoluaient ensemble à Bordeaux dans les années 1990. Il a donc évoqué l'arrivée de son grand ami en Equipe de France et assure qu'il a largement de quoi briller. « Il est réservé et aime aller à l’essentiel, c’est sa personnalité. Mais ce n’est pas une question d’être coincé, de ne pas être capable de s’exprimer, cela n’a rien à voir ! Moi, j’ai parlé de football des heures et des heures avec lui. Il est juste un peu méfiant parce qu’il sait que les journalistes peuvent être redoutables. Il a conscience que dans ses propos, la moindre étincelle peut prendre des proportions puissance 1000 ! » explique-t-il d'après des propos rapportés par Girondins4ever.

Zidane prêt pour un nouveau défi Même s'il n'a pas entraîné depuis 5 ans, Zinédine Zidane semble prêt à relever ce nouveau défi, lui qui convoitait tant cette place de sélectionneur de l'Equipe de France. Le travail de Didier Deschamps a été formidable mais il doit aussi s'attendre à voir des critiques fuser si jamais les choses ne se passaient pas très bien. « Il sait qu’il y a 67 millions de sélectionneurs et qu’il ne plaira pas à tout le monde. Mais, avec ses défauts et ses qualités, il nous a toujours surpris dans tout ce qu’il a accompli. Il a beaucoup de talent et d’humanité, cela a fait sa grandeur comme joueur et comme entraîneur » ajoute-t-il.