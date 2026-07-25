Adidas - Nike : Le conflit qui va coûter très cher à la FFF... à cause de l'arrivée de Zidane !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après la dernière de Didier Deschamps à la tête de l'Equipe de France lors de la Coupe du monde, les Bleus vont retrouver un nouveau sélectionneur très prochainement. En effet, ce mardi 28 juillet, la Fédération française de football va nommer un nouvel arrivant et il s'agira sans surprise de Zinédine Zidane. L'arrivée de la légende du football français interroge déjà par rapport aux droits d'image le concernant. La FFF pourrait perdre beaucoup d'argent.

L'Equipe de France a signé avec Nike jusqu'en 2034 et ce contrat représente un enjeu majeur pour la FFF. L'arrivée de Zinédine Zidane pourrait bouleverser les plans de l'instance gérée par Philippe Diallo car le Ballon d'Or 1998 est historiquement lié à Adidas, et ce depuis qu'il est joueur. De nouveaux contrats pourraient donc être signés mais la FFF est déjà dans le dur financièrement. Romain Molina alerte sur les difficultés que la FFF pourrait rencontrer sur le plan financier.

« La vraie question avec Zidane, c'est le droit à l'image » Ce n'est plus vraiment un secret désormais. Zinédine Zidane devrait être présenté officiellement mardi 28 juillet pour reprendre les rênes de l'Equipe de France à la suite de son ancien coéquipier Didier Deschamps. Il reste toutefois plusieurs zones d'ombre à éclairer selon Romain Molina puisque la FFF pourrait vite se confronter à quelques problèmes de taille. « La vraie question avec Zidane, c'est le droit à l'image. Que va-t-il se passer ? Il y a de gros doutes en interne parce que le Comex n'a pas le contrat. Seuls le juridique et Diallo le connaissent. C'est comme si c'était un secret défense » débute-t-il dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube.

Zidane arrive, problème à venir entre Adidas et Nike ? Lié à Adidas depuis des années, Zinédine Zidane ne pourra pas s'afficher facilement avec le contenu de la FFF, sponsorisée par Nike, si un nouveau contrat n'est pas établi. Ce conflit pourrait être très difficile à supporter pour l'instance qui pourrait perdre gros dans ce dossier. Les comptes ne sont déjà pas au mieux... « Et il y en a beaucoup qui se demandent si Nike pourra utiliser le droit à l'image de Zidane, sachant que lui est avec Adidas. Si jamais Nike ne peut pas, j'imagine qu'il y aura une renégociation du contrat. Surtout que Nike a déjà fait des avances de 25M€ et encore 25M€ sur le contrat, parce que la Fédération vit au-dessus de ses moyens. L'année dernière, elle affichait déjà un déficit de plus de 8M€, mais en réalité ce déficit est beaucoup plus lourd parce qu'il y a une avance de Nike, sauf que c'est éphémère, c'est une avance sur le contrat » ajoute Romain Molina.