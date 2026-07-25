«C'est un peu comme le Messie» : Un grave crise se cache derrière l'arrivée de Zinedine Zidane en équipe de France ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après cinq ans d’inactivité depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane s’apprête à reprendre du service et sera présenté mardi en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Selon les informations du journaliste Romain Molina, son arrivée est toutefois un « cache-misère » qui permet de passer sous silence les problèmes institutionnels que rencontre la Fédération Française de Football.

Le grand jour approche pour Zinedine Zidane. Mardi prochain, le champion du monde et d’Europe sera en conférence de presse afin d’être intronisé en tant que prochain sélectionneur de l’équipe de France, en lieu et place de Didier Deschamps. Un poste que l’ancien entraîneur du Real Madrid devrait occuper pour au moins les quatre prochaines années, soit jusqu’à la Coupe du monde 2030.

« Pour la Fédération Française de Football, c'est du pain béni » Une arrivée qui suscite bien évidemment beaucoup d’attente et de curiosité, de par sa stature et sa longue période d’inactivité. Zinedine Zidane a effet attendu cinq ans après son départ du Real Madrid pour reprendre du service et a refusé plusieurs propositions avant que le poste de sélectionneur de l'équipe de France ne se libère. Et, comme indiqué par le journaliste Romain Molina dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, tout se bruit fait les affaires de la Fédération Française de Football.

« Au milieu d'une crise de gouvernance très importante et de faillite organisationnelle » « Ce mardi, Zinedine Zidane tiendra sa première conférence de presse en tant que nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Un événement qui suscite un engouement inédit, rien qu'à en juger le nombre de journalistes souhaitant se faire accréditer. Et pour la Fédération Française de Football, c'est du pain béni. Au milieu d'une crise de gouvernance très importante et de faillite organisationnelle qu'on a vu pendant cette Coupe du monde avec un fossé de plus en plus grand avec les joueurs, l'arrivée de Zinedine Zidane, c'est un peu comme le Messie », a déclaré Romain Molina. La préparation de la Coupe du monde 2026 avait en effet été marquée par plusieurs problèmes entre les joueurs de l’équipe de France et la FFF, notamment ce qui concerne les primes collectives, le nombre de places allouées et les droits à l’image.